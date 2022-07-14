崑大念18年獲5張畢業證書 71歲胡福文取得博士學位

一間學校可以讀多久？崑大胡福文「讀了18年」！今年74歲的胡福文自民國84年起，陸陸續續在該校取得了國貿系、電機系、企管研究所、機械研究所及機械與能源博士班等5張畢業證書，18年間遇過7任校長，可謂七朝元老級學生，即使在業界擔任主管，追求知識的腳步不停歇，終生在學海度過充實精彩的人生。

胡福文精通英、日文，是繼崑大機能所博士班82歲馬敏雄後，年紀最大學生，當年從台南高工機械科畢業選擇投入職場，深感學歷與能力提升的重要，認為打理好公司除了技術也要管理與商業知識，於是38歲時決心重返校園。

胡福文一開始先考上嘉藥工安科、南台工管科及大同國貿科的二專部進修，為了充實電機或電子方面知識，得知崑山工專（崑大前身）二專夜間部電子科有開設選讀專業科目學程，授課老師是正讀成大博士班的王文壽老師及呂順利老師，師生相知相惜，因而結下在崑大讀18年的因緣。

有機械底子的胡福文民國84年讀二專電子科，陸續就讀二技國貿系夜間部、二技電機系進修部、企管研究所碩士班、機械研究所碩士在職專班，僅花費6年以71歲高齡取得機械與能源工程研究所博士班文憑，在崑大求學生涯豐碩收穫。

進修期間胡福文兼顧工作並將所學應用於職場，曾擔任精密儀器公司課長、機械製造業開發部經理等主管職位，從業逾45年，學經歷豐富；精通英、日文協助多家企業製作器材與設備中、英、日文操作說明書，2009年在化妝品機械製造業擔任董事長特助期間，協助公司跨國會議與參訪外賓交流翻譯，當時已60歲。

胡福文不忘飲水思源，將所學回饋學校，就讀機械博士班期間代表工學院擔任業師，與機械系林穀欽教授開設以問題解決導向（PBL）為基礎的「DIY元件加工暨機械設計」課程，運用CCD相機擷取影像技術進行電腦繪圖，並設計自動壘球皮檢測機，讓學生DIY加工、組裝及試機。因成效良好，崑大在該年榮獲教育部6600萬元補助，為母校帶來卓著貢獻。

胡福文就學期間除取得「熱風烘乾機」、「改良型自動後踵結幫機」及「塑膠射出機壓力缸結構改良」等新型專利，更以「球面影像疊合以相機參數和視圖安裝誤差的最佳估計」獲萬潤科技2019年創新創意競賽碩博士論文組佳作獎，無論學術研究實務操作都是學弟妹學習典範。

胡福文說，回想一路走來讀書時光，事業與學業並進讓的生活比別人加倍忙碌，卻也更充實，感謝妻子與孩子的支持與貼心，讓他能無後顧之憂追求理想的人生目標，也感謝博士班的王文壽與呂順利老師的照顧，讓他在求學時光收穫滿載，立下漂亮的里程碑。

在崑大18年胡福文歷經李正合、周文賢、林文欽、陳倬民、楊明興、蘇炎坤及李天祥等校長，更與現任董事長曾韋龍同窗，「見證崑山科大每一刻風光」，他用自身經歷貫徹終身學習的理念，並傳承廣博學識能量，為崑大學子樹立優質典範。