汐止青山國中小孤島求生VR營 小學生學程式設計

汐止區青山國中小今年夏假一樣為孩子們安排了多元豐富的營隊，首先登場的是孤島求生VR Cospace營隊，來自汐止區的各國小的學生報名參加，不但學程式設計也結合表演藝術，讓孩子們過一個不一樣的暑假生活。

三天的營隊生活結束，今(13)日青山國中小校長也特地頒發結業證書，而孩子們也進行了成果分享，並且將自己的程式設計和大家輪流體驗，青山國中小今年首次舉辦的孤島求生VR Cospace營隊，吸引鄰近汐止、東山、金龍國小等學生參加，不同與以往單純的科技營，這次特地結合表演藝術，探討孩子們內心世界，用疫情期間大家都要戴的口罩串聯，讓他們對自己更認識，進而可以帶進自己設計的Cospace程式中。

青山國中小表藝老師張晨昕指出，這次營隊更重要的理念是讓議題融入在孩子們的生命裡，所以，課程中用了彈性布，讓學生透過一個口罩的角色，在時事裡面一個粉紅色口罩，在小朋友戴了粉紅色口罩的時候，代入生命教育的議題，從中談論孤獨這件事情，就像在講孤島求生記，而這有可能發生在現今的社會裡，孩子們就算有一個家可以吃飽穿暖，但在某個心靈裡面依舊是孤獨的，所以透過活動，讓孩子心中孤獨的感受可以說出來，並且進到Cospace裡面，在創造很多不同的元件，在這個地方不再孤獨。

青山國中小資訊老師黃鐘瑩表示，VR是一個虛擬的世界，有非常多的可能性，可以加入自己的創作，甚至想設計一個遊戲給玩家玩，可以非常天馬行空的去想，前面用表演藝術的方式，讓孩子們去用肢體、故事、戲劇的方式去體驗，體驗完以後，從現實再到虛擬的世界中，可以帶著體驗的感覺，試著在作品中增加跟以往不同的元素。

孤島求生營隊在程式設計體驗中心舉行，結合VR Cospace程式，讓孩子們自己發揮，想在裡頭設計那些角色或情境，都能隨心所欲，讓小朋友很有成就感，收獲很多。

青山國中小校長王如杏說，看到學生透過學習程式打造出Cospace虛擬世界一個3Ｄ的新世界，也看到孩子戴上ＶＲ的眼鏡，可以看到虛擬的世界，宛如走入了元宇宙，可以看到學生透過跟電腦、人機協作，以及現實跟虛擬世界的虛實整合，自己創造一個角色，角色跟角色的互動，就像是一個社會的型態。