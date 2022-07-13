靜宜大學化粧品製作科學營 高中生做中學提升學習動機

現在正值暑假，靜宜大學透過化粧品製作科學營，讓高中學習與延伸大學端，啟發更多想像及興趣，學生也能深入瞭解大學系所，為未來生涯做準備。

負責科學營的靜宜大學化粧品科學系副教授吳姵萱說，期望透過特色營隊，協助高中生及準大學生在暑假期間提升化粧品的專業知識及應用，在做中學、玩創意中，認識大學系所，提升學習動機。

吳姵萱在營隊中帶領高中學生製作玫瑰純露精華液及清透防曬隔離乳，講解化學式原理，讓學生瞭解保濕對皮膚的重要，在精華液製作過程中結合玫瑰香氛，帶來不同的感官體驗，也提升夏日保養樂趣。

台灣常出現高溫，防曬隔離乳成為日常必備品，吳姵萱以油包水型冷製法完成「清透防曬隔離乳」，能防止紫外線，並修飾痘疤、泛紅，同時防水不脫粧；為增添學習樂趣，在防曬隔離乳中加入紅、綠及藍等顏色配方，讓學生擁有專屬的保養品。

參與活動的準大學生周盈秀說，藉由活動學習油相、水相原料調製混合色料與防曬劑，讓皮膚有效隔絕紫外線；同時了解水楊酸的應用等專業知識；令她印象深刻的是與老師和學長姐的切磋討論，能提升學習興趣，也期待即將到來的豐富精彩大學生活。

另一位參與的學生說，化粧品科學系是她的第一志願，參與科學營後發現課程豐富多元，並獲得寶貴的專業品知識，更確定未來目標，參與的陳姓學生說，課程中感受老師及學長姐的專業，也認識肌膚結構，輕鬆學做保養品。