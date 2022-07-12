80後最強畢業歌！《風箏》十年復刻重唱 高中生全回來了：做覺得快樂的事

80後最強畢業歌《風箏》，2012年由來自15間不同高中的高中生共同創作，成為各校畢業生傳唱的經典。十年過去，網路上一段「風箏十年復刻版」MV，影片中找回當時的高中生們再次齊聚演唱，勾起許多人的回憶。

十年前青澀的高中生們一一在畫面中出現，述說自己的故事。當中有人成了醫生、護士、母親，也有人還在求學、在音樂路上持續前進，唯一不變的是大家仍在各自的領域中努力，除了向高中生喊話「做自己喜歡和那些覺得快樂的事」，也相約若有機會「下個十年再見」。消息傳回Dcard上也引起大批網友共鳴，直呼「當時風箏超紅的！」

當年的高中生們，有人成了醫生、護士、母親，也有人還在求學、在音樂路上持續努力。圖／翻攝自「風箏十年復刻版MV」

網友們重溫歌曲後直呼懷念，「我聽到哭」、「真的很愛這首呢」、「好久沒有聽～重新聽一次起雞皮疙瘩耶」、「非常好聽，而且不難發現，他們唱的比以前強更多」；影片下方也一片稱讚，「音樂是最美好的語言」、「雞皮疙瘩一直起來！原來過十年了」、「十年前我也是剛高中畢業，真的聽到之後回憶湧上來」。

另外，許多網友們也紛紛推薦自己的「最愛畢業歌」，「我都唱《今年夏天》」、「我覺得新竹女中的《回眸》也很讚」；而步入社會的上班族聽了也搞笑嘆道，「成為社畜後再聽這首歌只有滿滿的淚…被社會和慣老闆摧殘的斷翅了飛不起來也理不直氣不壯…」、「我肥的理直氣壯，我胖的比誰都爽...」。