快訊

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

直播／ 確診數反彈！今本土+31152 病歿+60

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成立不到3年 偏區小校棒球隊投手一次兩人上職棒

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
出身白河商工棒球隊的阮裕智（左）、尹柏淮雙雙獲選加入中華職棒，校方與有榮焉。圖 ／Chia-Ning提供
出身白河商工棒球隊的阮裕智（左）、尹柏淮雙雙獲選加入中華職棒，校方與有榮焉。圖 ／Chia-Ning提供

學生人數不到300人的台南白河商工，學校棒球隊投手阮裕智、尹柏淮昨於中華職棒選秀會獲選，分別加入中信兄弟及統一獅，白河商工棒球隊成立不到3年綻放光芒，地方與有榮焉。

阮裕智這次是第四輪獲中信兄弟指名， 尹柏淮第五輪獲統一獅指名；兩人都是白河商工棒球隊，據悉，白河商工棒球隊成立不到3年，阮裕智、尹柏淮都是首批球員，也是今年應屆畢業生，背後更有苦練曲折過程，偏區小校棒壇嶄露頭角，地方欣喜若狂。

白河商工說，右投的尹柏淮，少棒時是重砲手，曾連續4天開轟，進入亞洲少棒中華隊名單。國中畢業前手肘韌帶受傷一度放棄棒球，到白河商工讀水電科。

經教練胡永松鼓勵重返球場，還張羅資源，去年經總教練倪順一、 投手教練葉祐成指導，飆出150公里球速，還曾投下153公里，外號「小山豬」的他，身型神似日職投手平良海馬，棒壇以「台灣平良海馬」的稱號。

尹柏淮及父親尹志光說，棒球路一路走來需要投入大量資源與時間，揮灑無數汗水與淚水，伴隨而來更多的喜怒哀樂，感謝一路走來貴人，更感謝不辭辛勞教練與師長。

而出身善化國小棒球隊的阮裕智，高一最快球速僅120公里，日前飆147公里寫下生涯最速紀錄。

他表示，高中勤做重訓，並自費到訓練中心練功，調整投球機制，更懂得運用下半身發力，球速才能突飛猛進。

出身白河商工棒球隊的尹柏淮第五輪獲統一獅指名。圖 ／Chia-Ning提供
出身白河商工棒球隊的尹柏淮第五輪獲統一獅指名。圖 ／Chia-Ning提供
阮裕智經第四輪獲中信兄弟指名入選。圖 ／Chia-Ning提供
阮裕智經第四輪獲中信兄弟指名入選。圖 ／Chia-Ning提供

白河 中信

延伸閱讀

中職／兄弟前2輪選秀指名旅外資歷投手 遺憾沒選到廖奕安

中職／藍翊誠選秀獲味全龍青睞 建中、台大第一人

中職／當悍將的校長小學堂第一題就答錯 林華偉好懊惱

中職／球評比本人還嗨 陳佳樂爆料老爸比他更緊張

相關新聞

升小一女兒「靠1招」火速寫完作業 網笑翻：偷懶的最高境界

暑假來臨，小朋友都相當期待能出門旅遊，但家長們卻開始頭痛他們的暑假作業進度。日前一名網友在網路上發文，分享有天幫女兒檢查國語作業，看完後卻讓她驚呆表示「替即將升小一的女兒擔憂她的作業」，而貼文曝光後也掀起討論。

成立不到3年 偏區小校棒球隊投手一次兩人上職棒

學生人數不到300人的台南白河商工，學校棒球隊投手阮裕智、尹柏淮昨於中華職棒選秀會獲選，分別加入中信兄弟及統一獅，白河商...

打造AI線上運動會 新北攜手Uniigym串接親師生平台

新北教育局與優力勁聯（Uniigym）今日簽署合作意向書，將推動體育課程數位轉型計畫。局長張明文說，未來透過資訊串接新北...

大里成功國中地下停車場 8月開工、114年完工

台中市大里區人口增加，成功國中規劃興建活動中心暨地下停車場，紓解師生與停車需求，因全球物價上漲流標4次，建設局檢討後順利...

台南新進國小全國健康體位特優 午餐吃光光不留廚餘

台南市繼復興國中、仁愛國小連2年分別榮獲全國健康體位績優學校特優後，新進國小利用多元化教學與活動的介入措施，今年再獲全國...

國中起步3／時間管理 專家五招教你贏在起跑

暑假後，小六將成國一新鮮人，如何培養好習慣，讓學習自動自發？親子專家從輔導學生經驗中，建議孩子掌握五大關鍵，奠定良好基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。