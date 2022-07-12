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成立不到3年 偏區小校棒球隊投手一次兩人上職棒
學生人數不到300人的台南白河商工，學校棒球隊投手阮裕智、尹柏淮昨於中華職棒選秀會獲選，分別加入中信兄弟及統一獅，白河商工棒球隊成立不到3年綻放光芒，地方與有榮焉。
阮裕智這次是第四輪獲中信兄弟指名， 尹柏淮第五輪獲統一獅指名；兩人都是白河商工棒球隊，據悉，白河商工棒球隊成立不到3年，阮裕智、尹柏淮都是首批球員，也是今年應屆畢業生，背後更有苦練曲折過程，偏區小校棒壇嶄露頭角，地方欣喜若狂。
白河商工說，右投的尹柏淮，少棒時是重砲手，曾連續4天開轟，進入亞洲少棒中華隊名單。國中畢業前手肘韌帶受傷一度放棄棒球，到白河商工讀水電科。
經教練胡永松鼓勵重返球場，還張羅資源，去年經總教練倪順一、 投手教練葉祐成指導，飆出150公里球速，還曾投下153公里，外號「小山豬」的他，身型神似日職投手平良海馬，棒壇以「台灣平良海馬」的稱號。
尹柏淮及父親尹志光說，棒球路一路走來需要投入大量資源與時間，揮灑無數汗水與淚水，伴隨而來更多的喜怒哀樂，感謝一路走來貴人，更感謝不辭辛勞教練與師長。
而出身善化國小棒球隊的阮裕智，高一最快球速僅120公里，日前飆147公里寫下生涯最速紀錄。
他表示，高中勤做重訓，並自費到訓練中心練功，調整投球機制，更懂得運用下半身發力，球速才能突飛猛進。
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