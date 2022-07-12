升小一女兒「靠1招」火速寫完作業 網笑翻：偷懶的最高境界

暑假來臨，小朋友都相當期待能出門旅遊，但家長們卻開始頭痛他們的暑假作業進度。日前一名網友在網路上發文，分享有天幫女兒檢查國語作業，看完後卻讓她驚呆表示「替即將升小一的女兒擔憂她的作業」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，原本單行應該要寫8個「天」的國字，但原PO的女兒卻耍小聰明，直接在上下各畫出一條線，再寫上8個「人」字，迅速寫好了整排「天」字。對此，原PO在貼文中無奈寫道，「替即將升小一的女兒擔憂她的作業」。 原PO看完女兒的作業後簡直傻眼。 圖擷自 爆廢公社二館

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「太聰明了，我以前怎麼都沒想到」、「偷懶的最高境界」、「覺得應該是有音樂天賦，或是覺得文字在跳舞」、「聰明，我還沒想過可以這樣做」、「很有才，雖然可能會被爸媽揍」、「我小時候也這樣偷懶過」、「聰明！寫字時間換取看電視時間」、「小時候大家應該都做過這種事吧」、「通常這樣就不需要太擔心作業會寫不完」。

另外，也有不少父母表示，「看別人小孩寫這樣是笑死，看自己小孩寫這樣是打死」、「看別人的孩子這樣就覺得好可愛、好聰明，自己的孩子這樣就先修理」、「這孩子很聰明，懂得減省時間，要好好跟她溝通，未來才知道怎麼運用在對的地方」、「太糟糕了，起碼拿把尺給她」、「我女兒也這樣，一樣今年要上小一，什麼都不會，有的沒的最會」、「如果我孩子這樣做，我會給她新的簿子」、「沒事，我兒子也是這樣，不只橫的直的也有」。