國中起步1／暑假怎安排？ 滿分生籲「留給閱讀」

本文重點：

◆閱讀不只在書本，生活中的ＤＭ或說明書也能練習資訊判讀

◆培養閱讀習慣，家長可以協助過濾內容、反思提問，避免孩子打發心態

◆國中校長建議上國中首重學習自我判斷跟時間管理

（文末提供全台閱推老師暑假書單）

國小升國中，在校時間拉長，段考也從兩次變三次，要不要補先修？閱讀能力怎麼加強？國一孩子應當抱持何種心態來面對三年挑戰？

國中教師要同學放寬心，把握暑假多跑幾趟圖書館，家長用不著規定孩子的閱讀範圍，文學閱讀或非文學閱讀都有手段提升孩子閱讀力；應屆畢業的會考滿級分學生則分享過來人經驗，提醒國中入門課程不會太艱澀，用不著補暑假先修，不如把時間留給閱讀。

●考題都要讀 超前部署 累積實力

新課綱強調閱讀素養，這也反映在國中會考的題幹中，每道考題都省不了「閱讀」功夫，讓不少剛上國一的小六生感到不適應。

新北市中正國中閱推教師李佳霖表示，國中會考五科字數破4萬字，學生應該趁暑假開始積蓄實力，不要輕忽，以為九年級才需要加強。

●不只讀書本 日常生活 因材適教

「閱讀不一定只在書本」，中正國中國文教師林宗緯提到，現行會考除了長文閱讀，還有許多圖文題，教育部也希望把閱讀放入日常生活，比如補習班ＤＭ廣吿就曾在會考出現，就是要讓學生從生活中判讀資訊，因此除了文學閱讀，學生也可以有目的的閱讀。

林宗緯進一步說明，家長不要為了培養孩子閱讀，硬推他們不感興趣的內容，可依孩子個性提供適當資源。若擅長文學閱讀，多提供文學材料，並重視「事後的反芻」，比方詢問故事主旨、推敲角色情緒、讀後感受等，帶孩子一起反思。

若偏好非文學閱讀，林宗緯解釋，這類文本多屬說明文，舉凡科普雜誌、腦筋急轉彎、廣告ＤＭ、網站，甚至是隨手可得的使用說明書都算，家長不見得要提供「一本書」，可從單張文本或網站，先建立孩子對文字的興趣，再引導他們歸納從中獲得哪些生活知識。

李佳霖也分享，圖書館借閱率最高的就是知識型漫畫。她觀察，部分中後段的孩子，對圖像比較感興趣，若能結合學科知識，或甚至鼓勵孩子圖轉文，練習知識擷取、重點歸納，其實也不錯。

●親子一起讀 從旁引導 收穫更多

林宗緯提醒，家長也要付出時間，不是找到影片或書籍，就期待孩子自己去看，家長必須先過濾內容，跟孩子討論，或是一起去圖書館跟書店，投入時間親子共讀，孩子才不會覺得「只是打發爸媽交代」，如此一來，更能找到孩子想讀的書。

●跳脫舒適圈 跟著老師 找新發現

林宗緯觀察，孩子偶爾會出現「偏食型閱讀」，但國小是統整包班型的學科內容，國中則是分科但考題卻又跨領域，若孩子偏食，除了教師課程難施作，學生也難學到東西，永遠只在單一科目鑽牛角尖，他建議同學不妨跳脫舒適圈，跟著老師提供的資源，會有不一樣的發現。

中正國中教務主任陳玉珊也建議，國中有課業壓力，國一新鮮人把握暑假關鍵期，多利用圖書館、社區共讀站資源，對未來考試長文閱讀、句型組織能力將有很大幫助。

●過來人說／與其上先修班 不如培養閱讀習慣

今年會考拿下滿級分的中正國中學生廖子儀也回顧，小六升國一那年有去先修班，若能重新來過，她會選擇在家溫書。她表示，先修班只教國中第一次段考前的內容，與其為了先學國中課程去補習，還不如在家維持兩個月的閱讀習慣。

廖子儀認為國小與國中最大差別是「學校生活」。她表示，國中課堂時間略長，老師不像小學一樣緊迫盯人，必須養成自主規畫能力。

此外，廖子儀表示，以前國小老師每天會安排回家作業，國中課程相對寬鬆，常常上周發派功課，下周才要交，但國中課程循序漸進，若上課跟著聽，回家也不用花太多時間複習，建議學弟妹放寬心，專注做好眼前的事情，好好安排時間即可。

●老師說／國一是起步 首要目標 喜歡上學

廖子儀國三導師楊家惠也說，七年級只是起步，先讓孩子適應課程、喜歡上學是首要目標。她舉例中正國中有多元社團，先讓孩子愛玩，再從玩樂中找回學習初衷。

中正國中校長楊明源認為，國中生通常有自己想法，會做自己想做的事，家長不妨提醒孩子到了國中要學習自我判斷跟時間管理。

他也提醒，學生需要學習「動力」，學校推動多元社團，就是先讓孩子有學習動力，再把社團活動跟課本知識連結，學生比較理解為何我要學習。