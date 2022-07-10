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中市南區每人擁書率不到1冊 文化局：購書經費增4.5倍

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市去年每人平均擁有圖書比率約2.01冊，市議員邱素貞(右)指出，東區每人擁書率1.43冊，南區每人擁書率更跌落0.91冊，是全市29區中最低，要求市府改善。圖／台中市議員邱素貞提供
台中市去年每人平均擁有圖書比率約2.01冊，市議員邱素貞(右)指出，東區每人擁書率1.43冊，南區每人擁書率更跌落0.91冊，是全市29區中最低，要求市府改善。圖／台中市議員邱素貞提供

台中市去年每人平均擁有圖書比率約2.01冊，有民代指出，東區每人擁書率1.43冊，南區每人擁書率更跌落0.91冊，是全市29區中最低，要求市府改善。台中市文化局表示，今年度購書經費倍增至1億元，預計增加超過37萬冊館藏，另，東區、南區購書經費，今年倍增2倍及4.5倍。

台中市議員邱素貞表示，根據文化局統計，台中市110年圖書館藏書量有566萬5277冊，以全市人口數281萬3490人平均，每人擁書率為2.01冊。

全市29行政區中，石岡區圖書館藏量為11萬8666冊，石岡區人口數為1萬4419人，平均每人擁書率8.23冊最多；東區圖書館藏量為10萬7850冊，東區人口數為7萬5588人，平均每人擁書率1.43冊；南區圖書館藏量為11萬5152冊，南區人口數為12萬6008人，平均每人擁書率不及1本，只有0.91冊，敬陪末座。

邱素貞希望市府未來購書，應整體考量各行政區、各類別的實體書及電子書，做合理規畫分配，避免資源不平均，擴大城鄉差距。

南區國光里長、東南區市議員參選人陳雅惠指出，疫情期間，許多民眾減少外出，宅在家裡時間相對較多，除了3C產品陪伴外，閱讀圖書成了另類選擇。不過，文化局111年度編列購書預算1億元，分配電子書採購經費為500萬元，比例偏低。

文化局指出，今年市府購書經費倍增至1億元，可增加超過37萬冊館藏，以充實各區閱讀資源，針對東區、南區購書經費今年已倍增2倍及4.5倍。

為便利市民借閱，現有580餘萬冊館藏資源皆以「通閱服務」方式進行資源共享，服務範圍遍及全市29區，所有市民都可共享市圖閱讀資源。

去年文化局推出捷運微型圖書館「24小時自助借還書站」，提供最新圖書零接觸借還服務。

因應疫情期間線上閱讀需求提加，今年市圖提高電子書採購經費，購買民眾喜愛的新書、親子童書及閱讀認證等，至6月底已上架4萬餘冊，將持續充實電子資源館藏。

圖書館 文化局 東區

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