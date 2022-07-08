最好畢業禮物 高市偏鄉國小畢業生通過英檢

中央社／ 高雄8日電

位於偏鄉高雄市湖內區三侯國小推動雙語教學交出漂亮成績，今年11名畢業的孩子，有4人通過英檢通過，學校也計劃明年起讓畢業生都能通過英檢，翻轉偏遠小校。

三侯國小用心推動雙語教學，除了課堂及活動外，搭配學習扶助計畫帶上學習低成就的孩子，在區公所、高雄市教育局經費補助成立假日英檢加強班，讓學生在週六能來學校上半天的課，從先接觸英文開始，再漸漸愛上學習。

教導主任侯進昇說，今年11位畢業生，學校初試啼聲，其中4人參與英檢全部通過，學生領到英檢通過證明書，直說是畢業最好的禮物，親師生也在畢業前夕至湖內區公所表達感謝。

參與英檢的4名學生，于巧庭說，常和學校外師聊天，英檢當天口試時完全不會緊張，結果比預期更理想；王彤恩也說，通過英檢是畢業最好的禮物，讓自己的學習留下美好紀錄和回憶；曾品緁說，相信持續練習，最後面對挑戰，考得好不好都是很棒的經驗；林延璋也說，這次的英檢讓自己對英語學習更有信心，未來一定還會再往上再去參加檢定。

校長張國輝說，新增假日英檢加強班獲得親師生們支持，尤其受到學生們的喜愛，配合雙語教育推動，要將三侯國小打造為雙語的好學校，翻轉偏校小校。家長會長劉威成表示，學校重視雙語教育，孩子們學習安排讓家長很安心，也會規畫讓學生畢業前公費參加小學英語檢定，相信持續下去成效會更好。

高雄市 教育局 偏鄉

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