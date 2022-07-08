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疫情下待在家裡像孤獨山羊 陳奕廷翻糖蛋糕妙喻獲金牌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學設藝學院碩士生陳奕廷創作翻糖蛋糕「孤獨的山羊」，榮獲荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌。圖／大葉大學提供
大葉大學設藝學院碩士生陳奕廷創作翻糖蛋糕「孤獨的山羊」，榮獲荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌。圖／大葉大學提供

大葉大學設計暨藝術學院碩士班學生陳奕廷，從COVID-19疫情居隔得到靈感，創作翻糖蛋糕「孤獨山羊」，創作過程拍成短片，連同照片和文字資料寄出參加2022荷蘭國際餐飲挑戰賽，近日傳來捷報，榮獲翻糖蛋糕裝飾展示金牌。

陳奕廷說，第一次接觸翻糖蛋糕就產生興趣，在大學求學期間專心學習相關技術，除了製作技巧，也希望增進更多創新思維，因大葉大學造形藝術學系擁有九大工房，可以學到美學與跨媒材應用，因此他選擇升學大葉大學念研究所。

他又說，COVID-19疫情期間大家長時間待在家裡，日子久了產生孤獨的感覺，因此想到以孤獨為題材創作「孤獨的山羊」，山羊雖是獨居動物，但他覺得山羊應該也有孤獨感，他的翻糖蛋糕創作讓山羊坐在鞦韆上，傳達期待有另一隻山羊陪伴的心情，他也從「孤獨」諧音想到蕨類、菇類，所以製作蕨類、菇類點綴，襯托山羊的孤獨。

他認為在大葉大學攻讀碩士學位，有理論，有實做，經過求學這段時間的學習，在餐飲專業與研究所的藝術涵養方面獲得相當大的啟發，這次參加荷蘭國際餐飲挑戰賽，他不再像以前用人物當主角，而是塑造山羊傳達創作理念。國際賽事採線上評審，他獲得金牌很開心，要和大葉分享這份榮耀。

造藝系主任廖秀玲說，陳奕廷已有翻糖蛋糕技術的基礎，進入大葉大學就讀設藝學院碩士班，藉由美學薰陶拓展翻糖蛋糕的創作面向，先前參加比利時觀光美食節國際大賽、韓國世界廚藝大賽、加拿大國際餐飲大賽都榮獲金牌，荷蘭國際餐飲挑戰賽是他就讀大葉得到的第四面金牌，每次的參賽創件都能看見他的進步。

山羊 孤獨

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