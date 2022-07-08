竹崎內埔國小奪全國口腔保健特優第一名 生：沒刷牙很怪

教育部國教署辦理110學年度口腔保健績優學校遴選，日前公布成績，嘉義縣竹崎鄉內埔國小4年來齲齒率下降50.18%，奪得全國特優第一名佳績。

內埔只有168名學生，農家子弟多，隔代教養、單親等弱勢家庭比率高，但在教師、社區志工攜手努力，讓學童養成正確刷牙習慣，有益身心健康，疫情期間在家遠端視訊上課，潔牙不間斷，學童上傳潔牙照給教師看，學童不刷牙怪怪的。

學務處主任何景翔說，學校落實師生每天早上8點30半、午餐後統一在座位上無水潔牙，實施口腔保健生活技能融入教學、制定明確獎勵制度與規範、培訓潔牙小天使及家長志工等，推動「健康抵家、從齒開始」家庭口腔保健活動。

透過學生影響家人等多元化策略，110學年度齲齒率已下降至28.85%，且複檢率四年來均為100%;一年級窩溝封填施作率也逐年提升，110學年度更高達96%。

教育處長李美華表示，內埔國小107學年度齲齒率高達79.03%，108學年度列為全縣口腔保健工作坊高關懷學校，經縣府介入輔導後成效顯著，學童齲齒率四年來共下降了50.18%，代表嘉縣參加全國賽獲得特優第一名佳績，展現口腔保健工作坊輔導策略奏效，成效良好。

內埔國小校長吳春慧說，縣府安排中央輔導委員黃俊豪校長與邱耀章牙醫師輔導，學校聘黃大展醫師擔任校牙醫，整合跨處室與外部資源，推動「無齲校園、從齒幸福」；感謝縣府補助充實口腔衛生設備，全校每班配置1台紫外線消毒殺菌功能的潔牙工具專用櫃與教材、耗材等。