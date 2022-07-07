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科學創意機器人大賽獲佳績 桃園六和高中傳捷報
桃園市2022年科學創意機器人大賽上周在桃園市成功國小、萬能科技大學熱鬧登場，六和高中國高中部皆傳捷報，而且各有團隊晉級全國賽，得此佳績讓六和師生都興奮不已。
此次參賽組別有：未來新創家(創意賽)、機器人運動(網球雙打)及機器人任務(競賽)3種。7月1日在成功國小舉行未來新創家（創意賽）、機器人運動(網球雙打)競賽。7月2日在萬能科大舉行機器人任務(競賽)。
六和高中的團隊中，國中部葉軒佑、沈煜宸、胡軒睿獲國中創意組第一名；黃立鎵、顧穎綺、詹鵬玄拿到第四名；國中競賽組周芳旭、謝進頡、胡軒睿獲第二名；邱暐捷、黃品勳、田郁宸則獲得第四名。高中部王冠翔、劉玟成、王品民獲高中競賽組第一名；陳睿騏、管昱瑋、賴韋羽獲網球雙打組第四名。國中部創意組以及高中部競賽組則晉級全國賽！
六和得獎的學生表示，比賽過程雖然緊張，還好有老師不斷鼓勵及平時學習的累積，才能夠沉穩應戰，將實力充份發揮。
六和高中校長陳淑惠表示，好成績得來不易，除了同學的努力，還要感謝詹勳麟、王雅品、黃淑燕等多位老師的付出。六和鼓勵學生參加各項競賽，增進多元視野、開發創意。國中部創意組以及高中部競賽組皆晉級進入全國賽！成果有目共睹。
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