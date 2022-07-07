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花蓮東里國小足球隊載譽返鄉 英雄式遊街

中央社／ 花蓮縣7日電
花蓮縣富里鄉東里國小足球聯隊參加2022全國少年盃足球錦標賽，在4年級女生組勇奪冠軍，7日小選手們載譽返鄉，受到熱烈歡迎。（東里國小提供）中央社
花蓮縣富里鄉東里國小足球聯隊參加2022全國少年盃足球錦標賽，在4年級女生組勇奪冠軍，7日小選手們載譽返鄉，受到熱烈歡迎。（東里國小提供）中央社

花蓮東里國小與瑞北、長良3校組成的足球聯隊，參加2022全國少年盃足球錦標賽，4年級女生組勇奪冠軍，今天載譽返鄉，接受地方鄉親獻花、放鞭炮、車隊遊街英雄式的熱烈歡迎。

全國少年盃足球錦標賽7月4日至6日在國立體育大學舉行，來自全國各地的精英好手競技，東里國小4年級女生組為本屆的大黑馬，一路過關斬將，勇奪冠軍。

東里國小校長鍾佳慶接受中央社記者訪問表示，學校長期發展足球運動，全校有3/2的孩子們都參加足球隊，熱愛足球運動；全校學生60人，這一次由南區的東里國小5人、瑞北國小3人、長良國小2名組成聯隊，在教練嚴格指導下，實力堅強。

鍾佳慶說，學校近幾年來都只參加縣內比賽，也因為疫情沒有到外地比賽，這一次成軍參加全國賽就奪冠，與上一次拿到全國賽冠軍盃已相隔15年。

總教練杜國勝說，參賽8人制足球，碰上上午豔陽高照，午後雷陣雨的多變天氣，選手們都能適應，反而遇到下雨天更加賣力、興奮，踢出好成績。

花蓮縣富里鄉東里國小足球聯隊參加2022全國少年盃足球錦標賽，於女生4年級組勇奪冠軍，7日載譽返鄉，搭車開心遊街，受到熱烈歡迎。（東里國小提供）中央社
花蓮縣富里鄉東里國小足球聯隊參加2022全國少年盃足球錦標賽，於女生4年級組勇奪冠軍，7日載譽返鄉，搭車開心遊街，受到熱烈歡迎。（東里國小提供）中央社

足球 花蓮

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