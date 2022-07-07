國三生房間遭偷裝「鬧鐘針孔」 求父母給隱私：像動物園裡的動物

教育孩子是每位家長必經歷的過程，太嚴苛或太放任都會對孩子造成影響。一名國三生表示，他對即將步入的高中生活充滿期待，但在排志願時他跟父母意見相左，完全不聽原po的意見，由於會考成績不理想他只好忍耐，之後他想回房間冷靜一下，不料，卻發現鬧鐘裡有「針孔攝影機」，令他相當傻眼，覺得自己彷彿是「動物園裡的動物」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」以「毫無尊嚴隱私的高一生」為題發文，他是今年的會考生，即將從國三踏入高中生活，雖然會考成績不理想，但他仍然對高中生活充滿期待，但也因為成績不理想，全家這陣子氣氛非常陰暗，爸媽相當擔心他的高中落點，原po也對這次的分數打擊相當大，認為自己沒有好好認真讀書，考到理想高中。

原po在排志願時，和父母意見相左，他表明自己的意見後，卻一直被父母反駁，他心想，畢竟是自己考不好，只能忍著，但最後他仍然忍不住爆發了，他也解釋，爆發的原因是父母不僅不聽他解釋甚至還把他手裡的資料搶走。

原po爆發之後回自己的房間冷靜，沒想到卻在房間的鬧鐘裡找到看似鏡頭的東西，他拿螺絲起子撬開後，發現裡面居然有「針孔攝影機」，令他相當憤怒，父母不僅不聽他的意見還監視他，他在這個家裡沒有感受到任何一點尊重和隱私。

原po表示，「我的所作所為，我說的任何一件事都會被我身邊的人知道」，當身邊的人來關心他時，他反而感受不到任何關心，「他們的任何一句看似好意的關心，再我們耳裡都是一句一句的諷刺，我們不是監獄裡的犯人，我們更不是活在動物園的動物」，可是卻沒有得到應有的尊重和隱私。

最後，原po也希望各位家長聽聽孩子們的意見，「我們不再是那個小小幼稚的小孩了！」，雖然仍然有許多事要學習，但真的已經長大了，「我們可以為自己的選擇負責！我們再兩年就可以考駕照了！我們真的不是那個可愛的小孩了！」，並建議家長，「你們可以互相索取教導的經驗，但是請留給我們一點點尊重和隱私，謝謝各位家長」。