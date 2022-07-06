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水上運動正夯 金山高中SUP體驗報名秒殺

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中辦理親子的水域運動推廣活動，有SUP與衝浪體驗，一梯次50個名額，開放報名就秒殺。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中辦理親子的水域運動推廣活動，有SUP與衝浪體驗，一梯次50個名額，開放報名就秒殺。 圖／紅樹林有線電視提供

暑假到來，炎熱的天氣，不少家長規劃親子活動都會往海邊跑，在金山區金山高中為了推廣水域安全以及正確的水上運動知識，特別在暑假辦理親子的水域運動推廣活動，有SUP與衝浪體驗，一梯次50個名額，開放報名就秒殺，可見親子水上運動的熱門程度。

金山高中承辦老師王皓正說，金山區是靠海的城市，期待透過暑期活動的辦理，讓親子都擁有正確的水域安全觀念，並且將設備完善又適合觀光的親水環境推薦給大家，並鼓勵親子可以在暑假挑選安全的水域活動。

金山高中校長賴來展表示，趁著暑假的開端，透過推廣活動，讓親子認識水上運動，以及認識新北市的安全運動水域中角灣衝浪基地，期待接下來的暑假，爸爸、媽媽在規劃親子出遊，可以考慮來到金山親水，也透過推廣活動，讓親子都親海、愛海、保護海洋。

SUP相當考驗平衡感，學生還分享，除了平衡感要好，還要兼具不怕陣陣海水來襲，為期兩天的水域運動推廣活動，明天將會再讓孩子們體驗衝浪，透過完整的室內加戶外課程，讓學生在暑期都能擁有安全的水域休閒活動。

親子 金山

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