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高雄「透南風」送書 盼扶助孩童藉閱讀翻轉人生

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市透南風教育基金會今天到北高雄家扶中心辦理「閱來閱愛讀冊」贈書活動。圖／北高雄家扶中心提供
高雄市透南風教育基金會今天到北高雄家扶中心辦理「閱來閱愛讀冊」贈書活動。圖／北高雄家扶中心提供

高雄市透南風教育基金會為鼓勵孩童閱讀，今年第二次辦理「閱來閱愛讀冊」贈書活動，由基金會董事尹立及民代一同捐贈419本讀物給北高雄家扶中心；不少孩童收到贈書，迫不急待翻閱贈書；家扶中心也感謝，外界送暖，讓扶助孩童能透過閱讀讓人生有翻轉機會。

今天「閱來閱愛讀冊」贈書活動，由尹立會同市議員高閔琳及市議員候選人陳慶鴻到北高雄家扶中心捐贈419本課外書籍，並由北高雄家扶中心扶幼主委薛仲銘、主任魏宗胤及12名受助孩童及家長代表受贈。

尹立說，透南風教育基金會致力於推動本土文化教育及協助弱勢，去年送書給岡山區70名家扶中心扶助兒童，盼透過贈書讓弱勢學童獲得更多學習資源；高閔琳也說，閱讀除開拓眼界，更能得到心靈的沉澱。

就讀大一的小婕開心分享受贈的書單，他不僅挑了就讀科系的專業用書還選了最愛的小說，希望透過閱讀豐富生活。就讀幼兒園中班的小億，則是拿著由父親挑選的繪本，一同共讀。

薛仲銘說，弱勢家庭閱讀資源相對匱乏，透過社會的幫助，透過贈書滋養孩童心靈的養分，今年已有家扶中心已有140名孩童受惠，也受贈827本書。

魏宗胤說，家扶能持續給予孩童協助，也要感謝外界持續送暖，同時也感謝透南風教育基金會贈書，讓弱勢家庭透過閱讀減少弱勢家庭的資源落差，翻轉閱讀不平等。

北高雄家扶中心受贈代表致感謝詞。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心受贈代表致感謝詞。圖／北高雄家扶中心提供
高雄市透南風教育基金會今天到北高雄家扶中心辦理「閱來閱愛讀冊」贈書活動。圖／北高雄家扶中心提供
高雄市透南風教育基金會今天到北高雄家扶中心辦理「閱來閱愛讀冊」贈書活動。圖／北高雄家扶中心提供

家扶中心 弱勢家庭 尹立

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