小一暑假作業媽看了差點吐血 網揭答案誇：天才兒童

一名母昨日在臉書分享一張照片，內容是小一升小二孩子的暑假作業，題目要學生要從3個提示中拼出正確的字，前幾題孩子都能答對，怎料後面的答案卻越寫越奇怪，讓她看了又好氣又好笑，直呼「剛看到的時候差點吐血」。

該名母親在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，並表示這是小一升小二的暑假作業，題目是要從3個提示中拼出正確的字，不過有些字都是還沒學到的，孩子只好自己拚湊想出答案，原本一開始還能寫出正解，但到了後面卻越寫越奇怪，甚至開始造字，讓原po笑說「我覺得能寫成這樣也是挺厲害的，雖然我剛看到的時候差點吐血」。

文章一出，網友們紛紛留言，「自創真的聰明」、「天才兒童」、「後面根本走鐘好可愛」、「為什麼要給加班完到家的家長設置家庭作業｣、「是說到底為何要學倉頡拼字」、「啊沒學過要寫對，是當小朋友會通靈嗎」。

不少人就認為，對於小1升小2的學生來說實在有難度，「小一升小二，這個有難度吧！」、「小1升小2真的感覺難，你小朋友寫得字好好看」、「我開始擔心以後能不能陪小孩寫作業了，這些也太難了吧」。

另外，也有網友貼心附上正解，答案依序為「蛙、想、類、接、保、線、時、哭、個、蝴」。