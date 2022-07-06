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故宮「草蟲捉迷藏」特展 畫家憑可愛「小強」名留青史

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「清朱汝琳畫草蟲卷」一共畫了70隻草蟲，包括右下角的「小強」。圖／故宮提供
「清朱汝琳畫草蟲卷」一共畫了70隻草蟲，包括右下角的「小強」。圖／故宮提供

許多人害怕的「小強（蟑螂）」，300年前便被畫家畫入作品，受到乾隆、嘉慶、宣統等三位皇帝的喜愛，而畫家也憑此畫名留青史。國立故宮博物院即起推出暑假強檔「草蟲捉迷藏」特展，展出典藏歷代草蟲畫。其中包括清代畫家朱汝琳的「草蟲卷」，他筆下的「小強」造型可愛、色彩雅潔，顛覆蟑螂「人人喊打」的醜惡形象。

故宮指出，以花草間的昆蟲與小生物為主角的「草蟲畫」，大約在900年前成為一個專門畫科。「草蟲捉迷藏」以歷代草蟲畫為主體，希望大家能找出畫家捕捉到的這些小小生物，認識牠們真實的身份，並了解與草蟲有關的故事與背後潛藏的意涵。同時展出的還有文學、藥學書上的昆蟲插圖、教學用的畫稿、昆蟲掛圖和標本等，希望能更清楚地對比出草蟲畫的特殊之處，以及突顯畫作想要傳達的意趣。

「草蟲捉迷藏」共有七大單元：「草蟲怎麼畫」、「草蟲寓意」、「草蟲的聲音」、「不受草蟲畫青睞的甲蟲」、「『草蟲』vs.『昆蟲』」、「草蟲捉迷藏」、「草蟲明星—蝴蝶」等七大單元。

中國古代對蟲的概念不同現代生物學，因此如蜘蛛、蟾蜍、蝸牛等皆進入草蟲畫的範圍，而現代流行的鍬形蟲，在草蟲畫中卻不受青睞。展覽從草蟲畫畫法分析出發，再進入草蟲畫背後隱藏的祝福或勸戒寓意。如蝴蝶因「蝶」字發音與代表長者的「耋」字相同，因此成為長壽的象徵，好看加上好象徵，成為草蟲畫中最受歡迎的明星。

展中的「清朱汝琳畫草蟲卷」，畫家朱汝琳除了知道他曾在康熙50年（西元1711）畫了「草蟲卷」，並未留下任何資料。 「草蟲卷」一共畫了70隻草蟲，各箇栩栩如生，而且筆力細健，色彩雅潔，是難得的寫生佳作。畫家則再題記裡談到，此畫是在和文友們聚會的時候興致突發，才花一個月的時間完成此畫，希望能藉它交換詩友的作品。

故宮表示，本次特展與國內大專院校昆蟲學系以及昆蟲館進行跨界合作。昆蟲學家們協助故宮辨識畫上蝴蝶，發現有些寫實，有些卻是合併數種蝴蝶特徵組合成的「想像型」蝴蝶，讓人驚艷於古代畫家的想像力。

●「草蟲捉迷藏」特展即起於故宮北部院區202、210、212陳列室展出。

國立故宮博物院 蟑螂 蜘蛛

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