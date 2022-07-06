提升學子國際化 新北38校跨校社群共學推國際教育

教育部近年推行學校國際化計畫，新北推動中小學國際教育四堂課，有338校高國中小參與。新北教育局長張明文說，新北透過38校跨校社群、專家協作及國際教育輔導團，落實普及化、在地化、與全球化國際教育課程，盼學生成為全球公民。

教育部推行學校國際化計畫，歷經兩年發展與試辦，制定出6面向及25項具體學校國際化指標，提供學校國際化指引。新北由38校跨校社群為主軸、橫跨8大學習領域，結合各國多元文化、探討國際人權、環境保護等全球議題，6月舉辦SIEP學校本位國際教育精進計畫課程成果發表，共計有338校高國中小參與。

張明文表示，新北全面推動中小學國際教育四堂課，藉由跨域、跨校、跨界推動國際教育課程，結合科技、閱讀、雙語與美感四元素，透過專家協作及國際教育輔導團，長期推動跨校社群，落實普及化、在地化、與全球化國際教育課程，透過探究與實作，展現理解、尊重、關懷與具行動力的全球公民。

成功國小展示與韓國世宗市MIREI學校締結姊妹校文化交流歷程，除了推廣家鄉道地美食外，也學習製作韓國最夯飲品；也透過股溼地踏查、以繪畫和程式創作保育繪本及自編教材，自發訂定濕地公約保育行動。

樟樹國際實創高中則是運用永續消費及生產理念，發展慢活時尚國際教育課程，讓學生探討追求時尚服飾同時造成環境水資源、化學品污染、垃圾處理等問題，以慢活生活態度將時尚足跡進行舊衣改造，作品融合各國文化圖騰、符號元素，展現雙語與美感教育，並與美國箴言高中師生線上跨國分享獨一無二創作。

江翠國中家政老師邱湘惠與外師合作，推動雙語課程融入綜合領域發展「零飢餓」國際教育課程，讓學生了解糧食危機及剩食活用，並製作咖啡渣餅乾與香皂實踐剩食永續行動；位於南洋觀光緬甸街旁的中和國中，則讓學生實境踏查，提出行銷緬甸街南洋特色文化倡議行動，結合華新街商圈發展協會跨界合作，擔任多語文化親善大使，讓更多人透過品嘗特色美食認識南洋文化。