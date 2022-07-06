暑假作業「國、數綜合題」太複雜家長崩潰 網反讚：出得好

中小學七月開始放暑假，不少老師會出暑假作業給學生，近年因教育部鼓勵多元、跨領域學習，常出現跨科的的題目，像是「國文＋ 歷史」、「 國文＋數學」，以及與生活結合的素養題型，一名家長看到小孩的暑假作業後，不禁直呼「這到底是數學還是國語？」，引發網友熱烈討論。

一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》PO出小二升小三的孩子暑假作業，可以看到題目相當長，題意是要答題者分別將顯示器（一）和顯示器（二）中，百、十、個位數欄位裡含有指定注音符號的國字，使用連連看的方式取得正確數字來答題。原PO見到長篇的題幹敘述崩潰喊「這這這這這到底是數學還是國語啦？真的暑假剛開始媽媽就瘋了」。

一名家長貼出小孩的暑假作業，直呼「這到底是數學還是國語？」圖／取自《爆怨公社》

題目貼出後，吸引不少網友爭相答題，解題方法是將顯示器（一）百位數欄位中含有「ㄢ」的字連起後得到數字2，其他欄位依此類推，得出顯示器（一）為235，顯示器（二）為299，故下方題目得出第一題的答案為「2」「3」「5」；第二題則是300-299=「1」。

題目貼出後，吸引不少網友爭相答題。圖／取自《爆怨公社》、聯合新聞網後製

對此，網友紛紛留言「完全看不懂…我以前老師沒有教這個」、「明明好簡單的連連看，題目那麼複雜...」，有人詢問「不知道學這個可以用在哪裡？」，網友幽默回答「用在分辨ㄢ、ㄣ、ㄥ、ㄤ、ㄝ、ㄟ韻，學清楚『南港展覽館』才不會說成『囊感掌朗廣』」。

也有人認為「我覺得出題的人很棒，至少以前沒有類似這樣的題目 」、「這就是素養題」、「論閱讀對理解的重要性」、「真的不難，看有沒有仔細閱讀文字後，用腦思考而已」、「結合閱讀，理解，細心和耐心，很棒的出題方式」。