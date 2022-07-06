快訊

陷論文門風暴 林智堅批藍潑髒水：早知有「毀林小組」

失敗怪戰機／消失的神祕戰機F-19 被跳過號碼只因數字不響亮？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假作業「國、數綜合題」太複雜家長崩潰 網反讚：出得好

聯合新聞網／ 綜合報導

小學七月開始放暑假，不少老師會出暑假作業給學生，近年因教育部鼓勵多元、跨領域學習，常出現跨科的的題目，像是「國文＋ 歷史」、「 國文＋數學」，以及與生活結合的素養題型，一名家長看到小孩的暑假作業後，不禁直呼「這到底是數學還是國語？」，引發網友熱烈討論。

一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》PO出小二升小三的孩子暑假作業，可以看到題目相當長，題意是要答題者分別將顯示器（一）和顯示器（二）中，百、十、個位數欄位裡含有指定注音符號的國字，使用連連看的方式取得正確數字來答題。原PO見到長篇的題幹敘述崩潰喊「這這這這這到底是數學還是國語啦？真的暑假剛開始媽媽就瘋了」。

一名家長貼出小孩的暑假作業，直呼「這到底是數學還是國語？」圖／取自《爆怨公社》
一名家長貼出小孩的暑假作業，直呼「這到底是數學還是國語？」圖／取自《爆怨公社》

題目貼出後，吸引不少網友爭相答題，解題方法是將顯示器（一）百位數欄位中含有「ㄢ」的字連起後得到數字2，其他欄位依此類推，得出顯示器（一）為235，顯示器（二）為299，故下方題目得出第一題的答案為「2」「3」「5」；第二題則是300-299=「1」。

題目貼出後，吸引不少網友爭相答題。圖／取自《爆怨公社》、聯合新聞網後製
題目貼出後，吸引不少網友爭相答題。圖／取自《爆怨公社》、聯合新聞網後製

對此，網友紛紛留言「完全看不懂…我以前老師沒有教這個」、「明明好簡單的連連看，題目那麼複雜...」，有人詢問「不知道學這個可以用在哪裡？」，網友幽默回答「用在分辨ㄢ、ㄣ、ㄥ、ㄤ、ㄝ、ㄟ韻，學清楚『南港展覽館』才不會說成『囊感掌朗廣』」。

也有人認為「我覺得出題的人很棒，至少以前沒有類似這樣的題目 」、「這就是素養題」、「論閱讀對理解的重要性」、「真的不難，看有沒有仔細閱讀文字後，用腦思考而已」、「結合閱讀，理解，細心和耐心，很棒的出題方式」。

素養 小學 暑假作業 暑假

延伸閱讀

哪出錯？他嘆國小數學「真是夠了」 網一看反酸：怎會不懂

她求解小五考題「車開多遠」 答案眾人看傻：數學老師中文不好

選修遇「大刀老師」？全班平均僅1分 國立大學生曝慘況

閱讀數學／「正向」力量對數學學習的好處

相關新聞

暑假作業「國、數綜合題」太複雜家長崩潰 網反讚：出得好

中小學七月開始放暑假，不少老師會出暑假作業給學生，近年因教育部鼓勵多元、跨領域學習，常出現跨科的的題目，像是「國文＋ 歷史」、「 國文＋數學」，以及與生活結合的素養題型，一名家長看到小孩的暑假作業後，不禁直呼「這到底是數學還是國語？」

教師持曲棍球棒「跳殺」學生！人本：不只體罰已是暴力

人本基金會今天舉行記者會，指四月間高雄市一所國中體育班導師處理學生糾紛時，持曲棍球棒毆打學生身體致傷，並長期對學生體罰、...

數字文句微調...永春高中期末考爆和課後練習卷8成撞題 出題師致歉

永春高中期末考考題遭指與某名老師提供的課後練習卷大量重疊，家長質疑獨厚部分班級、考試不公，校方表示，該師多是拿課本習題修...

嘉市國小及幼園聯合教甄錄取率6% 試務人員今入闈

嘉義市111學年度國小及幼兒園教師聯合甄選的初試，明天舉行，報名皆破400人，換算錄取率僅約6%；闈場試務人員今下午進入...

基隆國中小幼兒園教師甄試明登場 167缺額錄取率10％

基隆市111學年度國中小暨幼兒園教師甄選初試6日登場，共1551人報考。考場設建德國民中學、武崙及建德國小，市府今天舉辦...

防疫暑假學習不中斷 嘉義縣線上樂學小學堂上線

Online不停學，暑假快樂學！嘉義縣政府教育處及國教輔導團規劃暑假線上樂學小學堂，共100堂課，11日至8月20日上線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。