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基隆教師甄選 八斗國小音樂教師僅1人報考

中央社／ 基隆5日電

基隆市國中小暨幼兒園教師甄選初試明天登場，共開缺167個名額，其中包含原住民重點學校「八斗國小」首次甄選音樂教師，由於考生需有原住民身分等條件，出現僅1人報考情形。

基隆市政府教育處副處長陳淑貞今天向中央社記者表示，八斗國小為基隆市原住民重點學校，這次甄選首次加入原住民重點學校國小音樂專長教師類科，考生除要有教師證外，也需有原住民身分及音樂專長，加上要有意到基隆服務，符合資格的人數因而有限，才會出現1人報考情形，依據簡章規定，筆試、口試和試教不得有任何一科零分，才符合錄取資格。

市府教育處指出，這次開缺類科包含國中甄選類科為特教及專輔教師，共計12個缺額，國小暨幼兒園教師則預計甄選幼兒園教師、學前特殊教育教師、國小一般類、英語、體育、資訊、音樂專長教師，及國小特教和專輔教師，共計9類科155個缺額。

教育處表示，因應「2030雙語政策」，這次新聘教師甄選特別強調考生的英文能力，於初選加考英語科目。總計開缺11類、167個名額，創下歷年新高，共有1551人報考，錄取率約10.76%，因部分考生重複報考不同縣市，而中區7縣市教師甄選策略聯盟又與基隆市同日筆試，上榜率可望提高。

市府教育處長杜國正表示，初試錄取名單將於10日下午3時前公告在「基隆市111學年度市立國民中學教師聯合甄選」及「基隆市111學年度公立國民小學暨幼兒園教師聯合甄選」網站，17日舉辦複試，項目包含口試及試教。

原住民 基隆 幼兒園

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