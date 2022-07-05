嘉縣開播線上100堂課 中小學生暑假不停學

嘉義縣教育處規劃「暑假線上樂學小學堂」100堂課，將於7月11日至8月20日上線，分別在地方有線電視及YouTube專屬頻道播送，提供中小學生線上自主學習，暑假不停學。

教育處今天在縣府1樓召開記者會，啟用YouTube專屬頻道，嘉義縣長翁章梁與國中小學校長一起觀看「暑假線上樂學小學堂」線上課程。

嘉義縣教育處長李美華告訴中央社記者，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，縣府首次推出「暑假線上樂學小學堂-必看的60堂課」線上課程，廣受家長、學生好評。

李美華說，今年再度精心規劃「嘉義縣暑假線上樂學小學堂」共100堂課，內容包括國、英、數、體育、藝術等豐富課程，將於7月11日至8月20日上線，分別在國聲有線電視第2頻道、大揚有線電視第3頻道以及YouTube專屬頻道正式開播。

翁章梁接受媒體聯訪表示，疫情改變以往教學樣態，網路顛覆城鄉限制，過去聽不到的課現在上網就可以學，網路到處是學問，學童自學能力顯得更重要，暑假也不要停止學習。

教育處指出，YouTube頻道搜尋「2022嘉義縣暑假線上樂學小學堂」即可點選要收看的影片，看完影片掃描片尾的QR-code完成課堂小任務，還可參加抽獎有機會獲得精美小禮。