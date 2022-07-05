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竹中學生在校快篩恐被記小過 教育部：依規不應懲處

聯合報／ 記者趙宥寧巫鴻瑋／連線即時報導
新竹高中遭學生爆料，學務主任在導師群組提到，「請導師宣導學生不舒服不可以在學校快篩，要回家才能篩，如果在學校篩造成破口要記小過」，上述言論引起校內熱議，甚至有學生質疑，學校是在鼓勵學生當黑數。本報資料照片
新竹高中遭學生爆料，學務主任在導師群組提到，「請導師宣導學生不舒服不可以在學校快篩，要回家才能篩，如果在學校篩造成破口要記小過」，上述言論引起校內熱議，甚至有學生質疑，學校是在鼓勵學生當黑數。本報資料照片

全國各級學校陸續放暑假，但疫情仍持續，且國高中預計七月中旬將展開暑期輔導，校園不敢大意。教育部提供足量快篩劑作為校園戰備存糧，但若學校學生在學校身體不適，各校開放學生自主快篩的情況不一，如今更傳出新竹高中學務主任誇口「請導師宣導學生不舒服不可以在學校快篩，要回家才能篩，如果在學校篩造成破口要記小過」，上述言論引起校內熱議，甚至有學生質疑，學校是在鼓勵學生當黑數。

對於新竹中學與該名學務主任的說法，教育部則表示，快篩試劑使用時機，建議參考ＣＤＣ規定，或由學生或家長評估有無接觸史或被匡列，以及症狀嚴重程度，再決定是否進行快篩檢測。經查新竹高中學生獎懲規定第11條第27項「違反本校法定傳染病相關防疫規定者，核予小過」，惟所提學生在校快篩難謂違反防疫規定之範疇，爰依規尚不應據以懲處。

新竹高中學生近日不斷向外反映，指出學務處范主任在導師群組中發布「請導師再宣導，學生有不舒服不可以在學校做快篩，要回家才能篩，如果在學校篩造成防疫破口要記小過。」各班老師也陸續轉達學生，就算有症狀，也必須請假回家後才能快篩。

這項規定引起新竹高中許多同學反彈，台灣青年民主協會日前也接獲相關投訴。而在竹中匿名版「黑色麻中」中，多篇貼文提出對於禁止校內快篩的質疑與批評，有學生認為，「學校這樣是不是在鼓勵學生當黑數，有症狀還要等到放學回家才能篩」、「學校寧可讓確診學生在學校趴趴走，也不要讓學生盡早知道自己確診返家做治療」。

遭學生在網路爆料稱不準學生在校內快篩、違反者將記小過的學務主任范盛傑，目前正帶團二年級學生前往畢業旅行中，他昨透過電話回應確實有要求學生不要在校內快篩，不過是因考量教室內其他同學的健康，因此希望學生一旦出現身體不適或需要快篩，就請防疫假返家或就醫，也不會因在教室內一旦篩出陽性，造成當下其他同學心理上的恐慌。

新竹中學校方亦澄清，不准校內快篩絕不是鼓勵學生當確診黑數，教職員同樣必須遵照同一套防疫規定；新竹中學目前規定，學生一旦出現身體不適、需要快篩的情況，老師就會立即給予學生防疫假，通知家長帶回就醫，不讓學生在校內快篩的原因，也是擔心學生採檢過程拉下口罩的動作，可能造成潛在病毒擴散、感染到教室內其他同學，希望學生多配合學校防疫規定，確保同學之間健康安危。

范盛傑強調，新竹中學校規內已有載明違反傳染病相關防疫規定會以記過處分，不過住宿生仍可在校內快篩，只是篩檢時需在宿舍特別設置的隔離寢室內，一旦出現陽性，校方也會立即協助學生前往醫院就醫。

實際上，對於能否在校內快篩，多數學校並無特別規定，若學生在學校有疑似症狀出現，部分學生會選擇在校內快篩，若陰性就繼續留在學校上課。桃園武陵高中學生向青民協轉述，「武陵校方有建議，若學生不舒服要請防疫假返家，若家長無法接送，要搭乘大眾運輸工具，學校會建議學生在校內先進行快篩，陰性再搭公車回家。」

也有學校抱持正面開放態度，台東女中學務主任薛慧綺接受本報採訪時表示，若學生有明顯症狀，因為防疫假可寬鬆認定，所以即使沒有篩陽也會請她回家，但如果能儘早知道快篩結果，學校也好處理，若學生有狀況會先安置在學務處，請學生戴口罩等家長，但目前還沒現場篩到陽。

青民協認為，目前全台疫情每日仍持續破萬例，依照教育部校園防疫指引，並未禁止學生在校內進行快篩，學生在學校若有症狀產生，在保持安全距離及適當處所下進行快篩，應無禁止必要，若快篩陽性，學校也可以馬上啟動後續防疫應變措施。

對於竹中主任提到要對在校快篩的學生記警告，青民協認為已明顯違反比例原則，將讓學生有症狀不敢在學校快篩，恐怕會讓學生因不確定自己是否確診，而持續留在學校，增加其他同學染疫的風險。

青民協也呼籲教育部，應清楚告知學校，師生若要在校內進行快篩的流程，以及環境上應注意之事項，讓學校能有相關流程依循。

快篩試劑 新竹 教育部

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