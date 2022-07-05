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台南「畫夏青春」國小生繪畫徵選比賽 獎品豐富等你拿
受到疫情影響，為減少群聚感染，台南市警二分局暑假期間舉辦「畫夏青春」繪畫徵選活動，有意參加國小學生，今天起可上網到台南市警二分局官方臉書粉絲專頁下載報名表，第1名有2000元商店禮券及玻璃冷水壺1個，獎品相當豐富。
繪畫徵選活動以「拒絕毒品」、「打擊詐欺」、「不參與網路賭博」、「深夜不留連不當場所」及「防制私密照遭拍攝」擇一為主題，鼓勵學生於創作過程中尋找樂趣並提倡犯罪防範重要性。
活動獲選者除頒發禮券與獎狀外，得獎作品亦會刊登在台南市警二分局官方臉書粉絲專頁供民眾觀賞。
參加對象為台南市的國小學生，即日起報名。收件期間自7月18日至31日止。獎項內容：第1名2000元商店禮券、玻璃冷水壺1個，第2名1500元商店禮券、真空保溫保冷小文青杯1個，第3名1000元商店禮券、環保餐具1組。
相關活動細節與報名表，請至南市警二分局官方臉書粉絲專頁下載，或電洽活動承辦人偵查隊偵查佐廖偉廷，聯絡電話06-2134494。
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