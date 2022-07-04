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高雄港埔國小樹冠上的畢業典禮 念土地宣言誓愛林園

中央社／ 高雄4日電
高雄港埔國小在中油資助下為學生建置攀樹場域與設備、安排攀樹課程，6月30日的攀樹畢業典禮活動，因疫情只有9名畢業生參加，但參與學生分享，攀上樹冠後林園區美景盡收眼底，才發現自己住的地方那麼漂亮。 中央社／高雄市政府提供
高雄港埔國小在中油資助下為學生建置攀樹場域與設備、安排攀樹課程，6月30日的攀樹畢業典禮活動，因疫情只有9名畢業生參加，但參與學生分享，攀上樹冠後林園區美景盡收眼底，才發現自己住的地方那麼漂亮。 中央社／高雄市政府提供

高雄港埔國小學生，在畢業前夕透過定向運動認識家鄉有豐富人文與生態資源的鳳山丘陵，並攀上前人留下的鳳凰木，也大聲唸出「土地宣言」，感受家鄉之美的同時迎向人生下階段。

「我誓言同世代的林園人、愛在林園、守護林園」。林園區港埔國小畢業生，透過系列活動深入認識鳳山丘陵，並在教練指導下攀上鄉親留下的鳳凰木，體會前人的努力與對鄉土的愛，從制高點遠眺家鄉，大聲唸出「土地宣言」，為畢業留下最美印記，迎向人生下一階段。

港埔國小校長李宜蓁告訴中央社記者，校園內樹木年代很久，學生們無論是遊戲、訓練、學習都在這些大樹庇蔭下完成，學生對大樹都非常親近。學校附近的鳳凰丘陵則有豐富自然資源，學校也把生態學習列入課程規劃，帶學子了解台灣低海拔山區植物相，認識生物多樣性。

李宜蓁說，鳳山丘陵因戰略位置重要，日治時期留下不少戰備坑道，加上為了美化環境，鄉親在鳳山丘陵上努力留下大量鳳凰木，每到5、6月鳳凰花總把山頭染的一片火紅。為讓即將畢業的學子更瞭解家鄉、深刻體會地方人士對鄉土的熱愛，因此安排一系列活動。

學生先透過定向探索運動，瞭解鳳山丘陵的人文歷史和自然生態，隨後爬上丘陵制高點眺望家鄉，向所有親師生大聲念出「土地宣言」。

學校也在中油資助下為學生建置攀樹場域與設備、安排攀樹課程，再帶同學到鳳山丘陵，由教練協助找到樹木支撐點、拋繩、打繩結，同學們訓練有素地爬上前人留下的鳳凰木，為攀樹課程與國小學業作結，也從樹冠視角感受家鄉。

雖然因為疫情關係，6月30日的攀樹畢業典禮活動，今年全校24名畢業生中只有9人參加，但參與學生分享，攀上樹冠後林園區美景盡收眼底，自己這才發現「原來從樹上看過去，自己住的地方那麼漂亮」。

高雄港埔國小學生在畢業前夕攀上前人留下的鳳凰木，也大聲唸出「土地宣言」，感受家鄉之美的同時迎向人生下個階段。 中央社／高雄市政府提供
高雄港埔國小學生在畢業前夕攀上前人留下的鳳凰木，也大聲唸出「土地宣言」，感受家鄉之美的同時迎向人生下個階段。 中央社／高雄市政府提供

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