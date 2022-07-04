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疫情中斷的台大農經夏令營復辦 為雲林培育科學小農
台大農業經濟研究所在雲林設立專班已16屆，為讓知識農業根留雲林，2012年起縣議員蔡岳儒爭取開辦農經夏令營，吸引不少小學生參加研習「科學農業」，營隊因疫情中斷2年，今年復辦，利用暑假培育更多智慧小農。
台大農經夏令營今天在北辰國小開訓， 由農經大學生利用3天育樂營，帶領54名小學生，走進科學農業之門，探索現代農業的奧妙，今天開訓典禮由贊助的北港宗聖扶輪社及各界人士參加，鼓勵小朋友用心學習，豐富暑假生活。
台大農經系助理教授何率慈表示，藉由夏令營讓農經系學生，有機會將所學的經濟與管理的知識回饋在雲林，讓小朋友重新認識農業與家鄉土地的關係，建立友善土地及以農立縣的優勢。
蔡岳儒也說，雲林是農業首都，更是台灣的大糧倉，從小培養孩子對農業及自然科學的興趣，日後可培育更多科學農人，用更好的農業治理方式，讓農產的保存、運輸與銷售技術更精進，確保雲林農業首都的經濟學術地位。
北辰國小校長陳明誌也表示，小朋友將接受管理、經濟、農業以及生活科技等課程訓練，期待透過台大農經資源的導入及課程的洗禮，激發小朋友對台灣農業及自然科學的興趣，獲得多元的知識學習，過一個不一樣的暑假。
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