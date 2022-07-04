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藍喃來襲！ 來看台南瀛海學生彩筆下青春的聲音

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市瀛海中學舉辦「藍喃美展」，學生透過彩筆、鏡頭，呈現周遭生活的脈動。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學舉辦「藍喃美展」，學生透過彩筆、鏡頭，呈現周遭生活的脈動。記者鄭惠仁／攝影

「青春躍動的聲音在炙夏藍喃來襲」，台南市瀛海中學攝影社與愛好美術的學生，正在中西區「藏風藝文空間」舉辦流動的饗宴「藍喃美展」，學生透過彩筆、鏡頭，呈現周遭生活的脈動。

校長張添唐說，這次美展是瀛海中學學生第一次走出校園的展覽，該校位處安南區，在台江人文、歷史、環境與情感的傳承中，學生結合了點描、歐普藝術與攝影，在課業學習之餘，用獨特的觀點，敏銳的觀察、體驗，感受台江周遭生活的脈動，膩雕琢出微觀的世界模樣，或運用攝影之眼，在心靈生命深處，按下快門，為自己的青春揮灑精彩的一頁。

美術老師陳來福說，「藍」是「瀛海藍」、「喃」是「瀛海學子有話要跟你說」，此次展覽結合了許多繪畫技巧，展現多元素材表現，一定讓觀者大飽眼福。

「美，沒有固定的規範，日常所見無處不為美。」老師薛富農說，希望藉著多媒材的展覽，讓學生能夠打開視野與思維，突破既有的框架。國文科老師謝雨廷帶學生藉由攝影與文字的搭配，練習如何穿透事物表象，打開身體知覺，透過觀景窗，延伸出各式觀看方式，找到專屬的「風景」。

高二學生陳品錡在作品上寫著，「不經意的按下快門，卻成了我心中印象最深刻的畫面，雨後的陽光隨著雲層逐漸散去，照亮這壯闊的山川，使午後還不是很清醒的我，頓時有了活力！」

國三學生唐梓依的作品是以點描藝術，用代針筆的形式呈現，一點一點慢慢點，利用「點」襯托出光線的方向、亮度。她畫自己最喜歡的兔子，認為兔子是警覺性高且聽力很好的動物，而兔子活蹦亂跳的性格跟自己也蠻相符的。

張添堂表示，開展時也邀請傑出校友、國際知名攝影大師范毅舜預錄勉勵學弟妹的話，同時也將范毅舜的名人書房電視專訪節目介紹給學弟妹觀賞。

「藍喃美展」即日起至7月14日在台南市中西區衛民街67號之1「藏風藝文空間」舉辦，周一休館。

台南 台江

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