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師生像情侶放閃遊走禁忌紅線 淘汰狼師為何這麼難？

雲林唯一的纏花與剪絨特展 難得的春仔花作品上場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林唯一的纏花與剪絨特展在虎開，難得一見的傳統春仔花作品上場，歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝
雲林唯一的纏花與剪絨特展在虎開，難得一見的傳統春仔花作品上場，歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝

由文化部、雲林縣政及台灣公益CEO協會合辦的絨亦與你相遇-當纏花與剪絨相遇】師生聯展，將展出台灣工藝之家-瑩的幸福工坊林佩瑩工藝師的春仔花作品，將在雲林記憶Cool(原虎尾登記所)及雲林記憶Cool二館(古蹟虎尾糖場第三公差宿舍)展出，期到7月24日止，歡迎大家來欣賞傳統纏花及創新剪絨結合的工藝之美。

策展人林佩瑩曾經是幼教老師，師承陳惠美春仔花工藝師， 2020更獲台灣工藝之家殊榮，目前是虎尾第一家榮獲文化部認定的雲林台灣工藝之家，十年來不遺餘力的在雲林縣社區大學及社區授課，這項傳統技藝以輔導的角色延續工藝傳承的使命，依循著傳統的訓練方式磨練技巧與心智，讓學生不只建立渾厚的基本功，更有同樣執著的態度。

文觀處長陳璧君指出，疫情以來藝文業及文化館舍均受衝擊，台灣公益CEO協會及台灣工藝之家-瑩的幸福工坊，特舉辦【絨亦與你相遇-當纏花與剪絨相遇】師生聯展，是雲林唯一的場次，結合工藝、藝術工作者專業能力，讓藝文、工藝、設計人才創作不間斷，並透過人才培育與傳習，及雲林記憶Cool文化館舍整合計畫的館聚街角的活動，藉由展覽可以欣賞到林佩瑩與學員在，以一絲一線的纏繞出充滿故事的作品，希望春仔花這項美麗的工藝可以在雲林綿延流傳不停。歡迎把機握會欣賞。

雲林

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