快訊

師生像情侶放閃遊走禁忌紅線 淘汰狼師為何這麼難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市興安國小唯一沒活動中心 流標11次今動土了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今出席興安國小新活動中心動土儀式。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠今出席興安國小新活動中心動土儀式。記者林伯驊／攝影

設校34年的嘉義市興安國小為全市小學沒有活動中心，校方5年前接管湖子內重劃區1塊公園用地納入校地，獲市府支持編預算建兩層樓活動中心，歷經11次流標、追加預算後共1億500萬，今終於動土；校方指出，未來校內的鼓舞擊樂團能有練習場地，也將足夠全校師生集會地點。

校方表示，當初校地不足，僅在教學大樓1樓設「演藝廳」，只能容納3個年級師生，像學校今年承辦全市兒童節表揚活動便向鄰近大業國中借場地，創團20年的鼓舞擊樂團今年榮獲全國音樂比賽特優，也暫用籃球場、穿堂練習，北管樂團則借用教師會議室練習，籃球隊同樣缺乏標準的室內比賽場地。

校方指出，2016年起整建操場，並接管兒童公園用地等成為校地，把校門口從興安街轉移到興美六路，也新建風雨球場；新活動中心位於校門進入後左側，規畫兩層樓、占地1700多平方公尺，用來樂團練習及表演區、大型集會區、籃球排球練習及比賽區。

不過，2018年3月獲市府核定8000萬經費，以7373萬多元辦招標，碰上物價上漲等因素，歷經8次公告都流標，去年議會同意追加到1億500萬，再經3次公告仍沒廠商投標，第12次才終於標出去。

黃敏惠今出席動土，表示興安辦學績效良好，連續兩年都增3班，累積拿到2次教育部閱讀磐石獎、2座建築園冶獎，師生需求市府都看到，全力支持學校興建活動中心；教育處長林立生說，市府與學校團隊多次討論，獲黃市長同意完全用府款來增加預算，才順利招標，過程艱辛。

「不只校內硬體工程，還有教學內容上終於踏出圓夢的第一步」，興安國小校長查顯良說，近幾年物價上漲，營建成本不斷高升，感謝黃市長支持新建活動中心經費，

建築師賴人碩說，活動中心設計雙面舞台，並堆砌成戶外觀眾草坡，平面球場也多處通透開口，無障礙連接至校園各區域，建築外觀則優美線條弱化沉重感、純粹白淨的材料並用間隙引入光影、通風。

嘉義市興安國小為全市小學唯一沒有活動中心，目前僅1間演藝廳。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安國小為全市小學唯一沒有活動中心，目前僅1間演藝廳。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安國小於校門口進入後左側，興建新活動中心。圖為建築模擬圖。圖／興安國小提供
嘉義市興安國小於校門口進入後左側，興建新活動中心。圖為建築模擬圖。圖／興安國小提供
嘉義市興安國小為全市小學唯一沒有活動中心，將在校門口進入後左側建活動中心。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安國小為全市小學唯一沒有活動中心，將在校門口進入後左側建活動中心。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安國小於校門口進入後左側，興建新活動中心。圖為建築模擬圖。圖／興安國小提供
嘉義市興安國小於校門口進入後左側，興建新活動中心。圖為建築模擬圖。圖／興安國小提供
嘉義市長黃敏惠（左四）等人今替興安國小新活動中心動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）等人今替興安國小新活動中心動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安國小為全市小學唯一沒有活動中心，今新活動中心動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安國小為全市小學唯一沒有活動中心，今新活動中心動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安國小為全市小學唯一沒有活動中心，目前僅1間演藝廳。記者林伯驊／攝影
嘉義市興安國小為全市小學唯一沒有活動中心，目前僅1間演藝廳。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）等人今替興安國小新活動中心動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）等人今替興安國小新活動中心動土。記者林伯驊／攝影

樂團 建築 排球

延伸閱讀

嘉市增7條路掛廣告旗幟 選舉參選人也可申請

嘉市隔6年辦教保員甄選 89人搶19名額 1人錄取後放棄

萬物齊漲！雲林小學附幼工程 13次流標才完成發包

台灣基進黨推青年參戰嘉市議員 兩區提名人選曝光

相關新聞

國中會考公布個人序位 雄中推估30分30點雄女大膽填

國中教育會考已公布序位表供個人查閱，7月6日中午12點前是開放網路選填志願時間。各國中紛紛舉辦選填志願說明會，親子確認個...

第13屆廣達游藝獎 新竹縣抱回導覽達人雙首獎

廣達文教基金會第13屆「廣達游藝獎」昨行線上頒獎典禮，其中「游藝獎－導覽達人」賽，有來自全台21個縣市及馬來西亞和印尼台...

嘉市興安國小唯一沒活動中心 流標11次今動土了

設校34年的嘉義市興安國小為全市小學沒有活動中心，校方5年前接管湖子內重劃區1塊公園用地納入校地，獲市府支持編預算建兩層...

暑期遠離危險水域！校園宣導「防溺10招」避洶湧暗流

學校開始放暑假，高雄茄萣國中位處海邊，暑期海邊危險水域常傳出溺水事件，學校除了定期安排水上防溺與自救救人課程，並請高雄市...

北市雙語課程特色多 學生用英文旁白字幕介紹傳統市場

台北市111學年度有12所國中與16所國小加入雙語課程學校行列。其中大理高中以學校旁的環南市場作為起點，由孩子自己規畫訪...

影／中警校園之星決賽 視障生不放棄精神局長頒特別獎

台中市警局少年隊為讓年輕學子有個健康的暑假，從4月開始規畫今年度的校園潛力之星選拔，昨天除了3名國中學子因表演舞蹈、歌唱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。