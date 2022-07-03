嘉市興安國小唯一沒活動中心 流標11次今動土了

設校34年的嘉義市興安國小為全市小學沒有活動中心，校方5年前接管湖子內重劃區1塊公園用地納入校地，獲市府支持編預算建兩層樓活動中心，歷經11次流標、追加預算後共1億500萬，今終於動土；校方指出，未來校內的鼓舞擊樂團能有練習場地，也將足夠全校師生集會地點。

校方表示，當初校地不足，僅在教學大樓1樓設「演藝廳」，只能容納3個年級師生，像學校今年承辦全市兒童節表揚活動便向鄰近大業國中借場地，創團20年的鼓舞擊樂團今年榮獲全國音樂比賽特優，也暫用籃球場、穿堂練習，北管樂團則借用教師會議室練習，籃球隊同樣缺乏標準的室內比賽場地。

校方指出，2016年起整建操場，並接管兒童公園用地等成為校地，把校門口從興安街轉移到興美六路，也新建風雨球場；新活動中心位於校門進入後左側，規畫兩層樓、占地1700多平方公尺，用來樂團練習及表演區、大型集會區、籃球排球練習及比賽區。

不過，2018年3月獲市府核定8000萬經費，以7373萬多元辦招標，碰上物價上漲等因素，歷經8次公告都流標，去年議會同意追加到1億500萬，再經3次公告仍沒廠商投標，第12次才終於標出去。

黃敏惠今出席動土，表示興安辦學績效良好，連續兩年都增3班，累積拿到2次教育部閱讀磐石獎、2座建築園冶獎，師生需求市府都看到，全力支持學校興建活動中心；教育處長林立生說，市府與學校團隊多次討論，獲黃市長同意完全用府款來增加預算，才順利招標，過程艱辛。

「不只校內硬體工程，還有教學內容上終於踏出圓夢的第一步」，興安國小校長查顯良說，近幾年物價上漲，營建成本不斷高升，感謝黃市長支持新建活動中心經費，