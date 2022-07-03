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影／中警校園之星決賽 視障生不放棄精神局長頒特別獎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局少年警察隊昨天在老虎城購物中心，舉辦校園潛力之星選拔賽，啟明學校視障生周軒瑋獲局長頒紅包鼓勵。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年警察隊昨天在老虎城購物中心，舉辦校園潛力之星選拔賽，啟明學校視障生周軒瑋獲局長頒紅包鼓勵。圖／台中市少年隊提供

台中市警局少年隊為讓年輕學子有個健康的暑假，從4月開始規畫今年度的校園潛力之星選拔，昨天除了3名國中學子因表演舞蹈、歌唱獲前三名外，啟明學校的視障生周軒瑋，克服障礙學音樂，吹奏薩克斯風，因永不放棄的精神，獲局長蔡蒼柏頒發紅包特別鼓勵。

今年受到疫情影響，台中市少年隊在少年保護、防疫並重的前提，從4月初即規畫今年度校園潛力之星選拔賽「Show出青春的模Young」，由評審選出15組參加決賽，昨天在老虎城購物中心舉辦決賽。

前三名分別是表演民族舞蹈的光明國中林妍季、表演舞蹈的漢口國中林恩如，以及表演歌唱的太平國中洪梓菱，分別獲得獎金3萬、2萬、1萬元，還有3名學子獲得最佳人氣、台風、服裝獎，有誠品禮券8000元，由局長蔡蒼柏親自頒獎恭喜6名得獎同學。

另外在此次校園之星選拔中，其中一名進入決賽者是來自啟明學校的視障生周軒瑋，因從小就對音樂有興趣，克服學習困境，以吹奏薩克斯風表演打敗其他參賽者進入決賽，局長蔡蒼柏佩服周「永不放棄」的精神，額外頒發5000元紅包為特別獎金，表達鼓勵。

少年隊表示，校園潛力之星選拔賽，就是為提供台中市學生一個表演舞台，舒解學生的生活與課業壓力，發掘學生各項潛能與創意，勇於秀出自我的夢想，藉此尋找校園代言人，進而深入校園推廣犯罪預防宣導資訊，不僅搭起與學生溝通橋梁，也拉近警方與校園的距離。

台中市警局少年警察隊昨天在老虎城購物中心，舉辦校園潛力之星選拔賽，3名國中學子獲得前三名。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年警察隊昨天在老虎城購物中心，舉辦校園潛力之星選拔賽，3名國中學子獲得前三名。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年警察隊昨天在老虎城購物中心，舉辦校園潛力之星選拔賽，3名國中學子獲得前三名。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年警察隊昨天在老虎城購物中心，舉辦校園潛力之星選拔賽，3名國中學子獲得前三名。圖／台中市少年隊提供

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