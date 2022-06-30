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台東最高學府今休業式 產科醫生送蛋糕和乖乖

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
小朋友收到蛋糕和乖乖都非常開心。有小朋友當場吃起蛋糕，也有小朋友要帶回家慢慢品嘗。記者尤聰光／攝影
小朋友收到蛋糕和乖乖都非常開心。有小朋友當場吃起蛋糕，也有小朋友要帶回家慢慢品嘗。記者尤聰光／攝影

台東縣霧鹿國小利稻分校今休業式，「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」送上大蛋糕和米乖乖恭賀學童階段學習告一段落，也祝福暑假能夠平安健康度過。

台北產科醫師林思宏與好友關山義消分隊長周福安將祝福帶到山上，小朋友收到蛋糕和乖乖都非常開心。有小朋友當場吃起蛋糕，也有小朋友要帶回家慢慢品嘗。

座落在中央山脈海拔高1068公尺的利稻分校，是台東縣最高學府，疫情嚴峻下全校曾停課。好不容易日前實體復課，「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」特地在休業式送蛋糕和乖乖。

林思宏表示，原本和利稻的同學、老師約5月要在校園舉辦音樂會，但受疫情應想暫訂延至年底；籌備活動大家都很用心參與，他希望以乖乖和蛋糕鼓勵大家要保重自己遠離病毒。

校長郭惠珍表示，非常感謝林思宏醫師大力支持學校推廣音樂藝文，而山區資源有限遇到有重要節日、慶典要買個蛋糕來回至少要3個小時車程，小朋友能大快朵頤，是很棒的休業式。

台東縣霧鹿國小利稻分校今休業式，「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」送上大蛋糕和米乖乖恭賀學童階段學習告一段落。記者尤聰光／攝影
台東縣霧鹿國小利稻分校今休業式，「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」送上大蛋糕和米乖乖恭賀學童階段學習告一段落。記者尤聰光／攝影

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