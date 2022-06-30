簡單插圖及漫畫設計「永和逗漿」 二信3學生獲金犢獎

基隆二信高中廣設科林庭綺、詹祺禎、楊可晴3位學生，合力創作的「永和逗漿」，以自繪歡樂的插圖、漫畫方式呈現歷史悠久的永和豆漿主題，將其融入消費者的日常生活當中，獲得評審青睞，日前獲得今年時報金犢獎勇奪台灣地區「新銳獎」及全球總決審的「最佳新銳獎」。

3位得獎學生表示，隨著時代的變遷，現代的人們都喜歡追求健康的生活品質，他們針對消費者年齡層、職業以及產品特點來展開策略發想，希望透過包裝設計，傳達並推廣歷史悠久的永和豆漿，將其融入消費者的日常生活當中，讓消費者隨時隨地可以停下腳步，在逗留時刻能喝一口永和豆漿，補充能量。

有關作品概念起源，指導老師林慧雅說明，作品出自心智圖分析，人們隨時有能量消耗須補充，設定學生、上班族、新銳媽媽等三大族群為設計軸線，用簡單歡樂的插圖方式來表達主題意境，訴求在忙碌生活中捕捉短暫逗留，用耳熟能詳的永和豆漿補充能量再出發，搭配輕鬆的漫畫來述說「永和逗漿」的小故事，是獲評審青睞的主因。

二信說，這項比賽從在校研究所學生到高中生均可參加，是大專院校及高中職設計及傳播相關科系師生重視的賽事，參賽類別分為廣告設計類、技術類、指定品牌類及跨境類，因為參賽對象為研究生、大專生及高中生混齡，為了鼓勵及肯定高中職生創作，特別為高中職生設置各賽區新銳類。

二信高中在台灣賽區新銳類14件作品入選、1件優勝、1件「新銳獎」；獲新銳獎的作品「永和逗漿」在全球總決審中榮獲「最佳新銳獎」殊榮。