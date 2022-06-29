新北頒市長獎 青山國中鄭恩翔患病靠游泳找回動力

新北今年共有4413位高中職及國中小學生獲市長獎，但受疫情影響，原訂6月21至23日舉辦的實體頒獎典禮，改為合成學生與市長的照片，市長侯友宜也錄製影片祝福畢業生。其中青山國中鄭恩翔，雖罹患大腦膜惡性腫瘤併肢體障礙，曾多次手術但游泳讓他找回重新奮鬥的動力，未來將朝帕奧選手努力。

教育局表示，原訂統一頒獎典禮於6月21至23日舉辦，因應疫情避免跨校大型群聚而決定調整授獎模式，為鼓勵這些優秀的孩子，仍將合成學生與市長的照片，並致贈給每位學生市長獎獎牌及庇護工廠特製小禮包，將市長的心意化作溫暖的祝福。

青山國中鄭恩翔在小四時，罹患大腦膜惡性腫瘤併肢體障礙，做了多次手術仍有腫瘤在腦部無法清除，因此傷及兩腿行動，必須坐輪椅行動，但游泳讓他找到重新奮鬥的動力，未來朝向帕奧選手一途努力；淡水商工女籃隊長韓汛，則帶領球隊榮獲HBL108至110學年度女子組冠軍，完成三連霸及HBL唯一2度三連霸隊伍佳績，今年5月赴法國參加「2022世界中學生運動會3對3籃球」讓台灣首次奪金。

格致高中丁珮雯榮獲TIRT全能機器人國際邀請賽-VEX Robotics Competition第二名、Sam Labs亞洲設計邀請賽第二名、WRO國際奧林匹亞機器人台灣區選拔賽創意組及第三名佳績；新莊高中林佳圻則從國小至高中皆因書法造詣榮獲「特殊展能市長獎」三冠王，高一甫入學即獲得全國語文競賽寫字組特優，之後三年持續耕耘，獲獎無數。