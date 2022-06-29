導護志工添裝備 淡水新興國小獲企業捐款

淡水區新興國小導護志工協助引導下，學生在通學的路上，可以有安全的用路環境，因此淡水區深耕在地企業紅樹林有線電視，為要協助志工們升級更好的裝備，捐助了三萬元，讓新興國小導護志工相當感謝。

志工表示，他們過去也都是學校學生的家長，來參與導護志工，在學生畢業後，也都持續秉持志工精神，服務到現在，許多志工媽媽或爸爸們在導護過程常常要風吹日曬雨淋，還要面對汽機車的催趕，可說是非常辛苦，而這次有企業捐助也非常感動。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，很高興能夠來到新興國小，對於學校志工導護盡一份心力，其實我們紅樹林有線電視，不只是在地企業，更是深耕地方，關心地方大小事，對於企業回饋總是不遺餘力，然而學校的導護志工可說是相當辛苦，這樣的精神相當令人感動，也就是因為有導護志工熱心引導，學生才有安全的上下課環境，所以紅樹林有線電也特別支持志工精神，捐贈三萬元，讓志工身上的狀備可以全面升級，讓導護志工能夠在雨天晴天有更好的裝備使用。