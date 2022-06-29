快訊

終止連11買…長榮除息行情失靈 法人揭自營商反手賣超原因

台中暴雨！機車騎士力抗「中港河」畫面曝光 網驚呼：在溯溪

導護志工添裝備 淡水新興國小獲企業捐款

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區深耕在地企業紅樹林有線電視，為要協助志工們升級更好的裝備，捐助了三萬元，讓新興國小導護志工相當感謝。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區深耕在地企業紅樹林有線電視，為要協助志工們升級更好的裝備，捐助了三萬元，讓新興國小導護志工相當感謝。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區新興國小導護志工協助引導下，學生在通學的路上，可以有安全的用路環境，因此淡水區深耕在地企業紅樹林有線電視，為要協助志工們升級更好的裝備，捐助了三萬元，讓新興國小導護志工相當感謝。

志工表示，他們過去也都是學校學生的家長，來參與導護志工，在學生畢業後，也都持續秉持志工精神，服務到現在，許多志工媽媽或爸爸們在導護過程常常要風吹日曬雨淋，還要面對汽機車的催趕，可說是非常辛苦，而這次有企業捐助也非常感動。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，很高興能夠來到新興國小，對於學校志工導護盡一份心力，其實我們紅樹林有線電視，不只是在地企業，更是深耕地方，關心地方大小事，對於企業回饋總是不遺餘力，然而學校的導護志工可說是相當辛苦，這樣的精神相當令人感動，也就是因為有導護志工熱心引導，學生才有安全的上下課環境，所以紅樹林有線電也特別支持志工精神，捐贈三萬元，讓志工身上的狀備可以全面升級，讓導護志工能夠在雨天晴天有更好的裝備使用。

紅樹林 淡水

延伸閱讀

美國將軍烏克蘭打仗討金援？ 台婦匯款20萬打算再匯47萬

反對市府修施家古厝 淡水清水巖號召信徒至說明會抗議

中秋連假開拍！ 2022淡水「漁人碼頭煙火秀」 煙火施放日期搶先記

淡水古蹟博物館推「遊艇版」走讀 歡慶開港160周年

相關新聞

苗栗縣中小學校長遴選 第一階段作業完成

苗栗縣高中及國中小校長遴選作業連日來陸續展開，到今天中午已完成第一階段作業，第二階出缺學校及候用校長遴選將在下周二進行，...

汐止青山國中小森巴鼓隊到宜蘭三星鄉 帶阿公阿嬤森巴一下

新北市汐止區青山國中小森巴鼓隊，在學期結束前前往宜蘭縣三星鄉尾塹社區，與當地長者青銀共學。學生透過打擊樂、舞蹈和動手做與...

停課不停學？七成家長認為孩子功課變差了

台灣近幾個月疫情變化快速，部分中小學實施停課或遠距教學，不論是老師、家長、孩子都在一片疑惑中重新適應「停課不停學」的新常...

加入「營養5餐」計畫 新北汐止長安國小食育教室開幕

新北市衛生局今天表示，汐止區長安國小與灃食公益飲食文化教育基金會合作，成為「營養5餐」示範學校，食育教室昨天開幕，展開為...

「謝謝叔叔阿姨」宏青企業贈教具給唐榮國小特教班

屏東縣唐榮國小特教班，為滿足身障學生學習需求，考量特教孩子個別差異與個別化教學計畫，需更多元教學輔助資源，唐榮國小感謝宏...

為偏鄉孩子圓走讀夢 義竹和順國小線上募款感動網友

嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶學生挑戰走讀台灣360公里路，用雙腳、雙眼探索台灣，今年邁入第6年，預定11月出發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。