長頸鹿雕像年過半百 淡水國小學童彩繪換新裝

淡水國小是歷史126年的百年國小，校園有一座長頸鹿石雕像屹立校園超過50年，經過時間風吹日曬雨淋，已經出現斑駁脫落的情況，因此校長吳惠花請美術班進行彩繪，在美術班孩子的巧手下，讓長頸鹿重新妝點上希望的色彩。

校長吳惠花表示，藉由美術班孩子的雙手，讓超過五十年歷史之久的長頸鹿重新披上色彩，這樣的傳承與創新，不論是對以前的學長姊，或是未來的學弟妹，都可以看見這隻長頸鹿維繫著彼此的情感。原本長頸鹿的腳被深深地埋在泥土裡，如今可以重新感受到孩子們的歡笑聲，全校的孩子以及許多畢業的學長姊、甚至更資深的老學長姊們，都非常期待見到重新彩繪過的長頸鹿，繼續陪伴淡小的孩子們成長。

學生說，這次彩繪長頸鹿的活動很有趣，因為牠是那隻傳說中、歷史悠久的長頸鹿，而媽媽也是淡水國小校友，經常提到校園長頸鹿的故事，經過日積月累的風吹雨打，顏色已變淡，經過同學們的努力，牠又變成獨一無二的長頸鹿。

學校老師表示，陽光下的孩子們，雙眼凝視著長頸鹿，正努力在調色盤上調出心目中的顏色，一步步為長頸鹿點綴色彩，每一組孩子輪番接力，一隻色彩鮮明又富有生命力的長頸鹿便呈現在大家面前。期待這隻斑斕的長頸鹿，陪伴孩子渡過在淡小的每一天，依舊是淡小師生記憶中最美好的一段。