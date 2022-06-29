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苗栗縣中小學校長遴選 第一階段作業完成
苗栗縣高中及國中小校長遴選作業連日來陸續展開，到今天中午已完成第一階段作業，第二階出缺學校及候用校長遴選將在下周二進行，共有4所國小、1所國中出缺。
苗栗縣111學年度連任校長包括，大同高中何高志、興華高中胡文生、竹南國中郭芳江、新港國中小吳雲道、大湖國中溫志宏、三灣國中羅玉琴；國小部分斗煥許碧雲、建國曾煥淦、新英李淑媛、文山王淑美、啟文陳正忠、建功劉淑媛、文華林文星、開礦劉信雄、五穀何英忠、公館張茂富、中和紀介五、外埔李祖輝、海寶楊曼華、五湖吳明志、新隆徐敏芳、圳頭盧盈智、華興陳佳琳、林森曾瑞星、蕉埔王美娟、藍田許美觀、東河高清菊、南庄日智衡、豐田宋銘豐。
新任校長包括致民國中詹吉翔、永貞國小徐秀鳳、蟠桃國小沈羿成、新南國小葉維寬、三灣國小陳美君、育英國小呂祥羲、內灣國小呂晶晶、南庄國中絲玉霞、苑裡國小張志清、 建中國小詹建華、文峰國小徐淑惠。
第二階段出缺學校有5校，包括大南、雙連、中正及九湖國小、泰安國中小。
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