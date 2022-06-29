「謝謝叔叔阿姨」宏青企業贈教具給唐榮國小特教班

屏東縣唐榮國小特教班，為滿足身障學生學習需求，考量特教孩子個別差異與個別化教學計畫，需更多元教學輔助資源，唐榮國小感謝宏青企業公司董事長夫妻陳相池、汪珈琦，他們在獲知特教孩子的需求，捐贈各式教學媒材，給孩子們更多的學習刺激與輔助。

唐榮國小校長高珠鈴說，唐榮特教班歷史悠久，班型完整，國小有集中式特教班、不分類資源班各1班，學前階段有集中式特教班1班及融合於附設幼兒園的巡輔班，以滿足各類身心障礙學生學習上的需求。

高珠鈴說，國小特教班有10名學生、學前特教班8人。特教孩子個別差異，除個別化教學計畫（IEP）的規畫及教師的專業知能，更需要多元的教學輔助資源，感謝宏青企業公司，獲知本校特教孩子需求，陸續捐贈各式教學媒材，包括故事機、點讀教材、平板、觸控筆、數位相機、遊戲機及大型感覺統合訓練輔具等，讓教師們可運用在教學課程，給予孩子們更多元的學習刺激與輔助。

宏青企業公司董事長夫妻，陳相池、汪珈琦，兩人低調行善，婉拒公開捐贈儀式，學校師生表達感謝，邀請引薦資源國泰世華銀行專員陳怡貞，代表「宏青企業股份有限公司」，接受學校師生的感謝「謝謝叔叔阿姨送教具幫助學習」，感謝他們對特教孩子的關懷與協助。