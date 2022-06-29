為偏鄉孩子圓走讀夢 義竹和順國小線上募款感動網友

嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶學生挑戰走讀台灣360公里路，用雙腳、雙眼探索台灣，今年邁入第6年，預定11月出發，因向企業、基金會募款不易，林穎慧線上募資，圖文並茂詳述走讀課程，至今逾百名學童完成走讀，產生2位總統教育獎得主，上線後感動網友，紛紛轉傳捐助。

和順國小位在義竹最西南方八掌溪旁，是個學生只有40人偏鄉小校。大多數學生出身弱勢家庭，文化刺激不足，學業經常覺得辛苦、挫敗，家庭缺乏督促功能，以致孩子容易迷失自己、沒自信、沒目標。

因此，讓學生願意為目標克服困難、對未來感到希望，是老師最大的挑戰。林穎慧帶學生到台灣各地走讀，引發學生對世界好奇興趣。所見所聞成為學生最好「寫作題材」，學校投稿上報率蟬聯全國第一，甚至有2位同學獲得總統教育獎。

18天360公里行程，徒步行走過程，腳長水泡了、沒體力了、下大雨了，麼狀況都有可能發生。但師生堅持，體驗書本提到植物類型、古蹟建築、歷史故事、地形地貌，親身踏足拓印下的學習，為孩子構築真實體驗記憶，紮實學到相互扶持、堅持不放棄經驗。

這樣的成就感，讓偏鄉孩子從生活挫折中、抬起了頭，開始擁有自信的笑容。雙腳到各地「走」，是引誘孩子「走進學習的世界」，從中「讀」寫世界，積累自主學習的能力。

走到著名景點或遇見過程特殊景象，學生要分組行動，口說錄影介紹景點或特殊景象的知識，以及描述自己所觀察到的特別之處。晚餐後休息時間，老師聚集學生歸納統整一日所學，學生間相互發表心得。

透過發表練習，讓學生將「走」過的路「讀」出來，訓練偏鄉學生最缺乏的口語表達能力；此外，學生還要經營粉絲團，因此過程中的拍攝照片、影片、文案，都要分組完成，培養孩子具備迎向未來世界的核心素養。