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助周邊小學開設寫作班 八里垃圾焚化廠文化睦鄰

聯合報／ 教育事業部
八里焚化廠協助瑞平國小開設寫作班。圖／瑞平國小提供
八里焚化廠協助瑞平國小開設寫作班。圖／瑞平國小提供

新北市八里垃圾焚化廠連續15年舉辦「國小課後輔導寫作班」，八里國小4年1班學生李沂瑾是第二次參加，她說，去年上寫作班後喜歡寫作文，今年學會運用所學讀懂課本文章，「每次上課都有新收穫，明年我還要再上作文課！」

5年級的林恂毅表示，寫作班老師教的寫作技巧雖然以前學過，但在老師深入解說下更懂得如何運用，對寫作的幫助很大，「以前要花一個多小時才能寫一篇作文，現在只要半個多小時。」

八里國小教務主任郭秀翎說，自從寫作老師教「心智圖」後，學生準備演說的速度變快，也更能抓到重點。

相較八里國小開放3年級上同學自由報名寫作班，瑞平國小則是列入4年級專屬課。4年甲班謝嘉容原本不愛作文，現在喜歡挑戰各種寫作題目，「上了寫作課後，文筆比以前流暢，班導都說我的作文功力大增」。

瑞平國小校長施惠珍指出，該校是背山面海、地處偏遠的小校，資源取得困難，多仰賴焚化廠「敦親睦鄰」，不僅讓游泳隊在溫水游泳池培訓、在登山步道上設植物標示，每年舉行沿海路跑時，被孩子稱為「白爺爺」的廠長白添富必定陪跑，得知學生期待寫作課能年年上課，他也協助增班，「謝謝廠長重視社區教育，讓學生寫作文不頭痛」。

八里國小校長陳木琳也說，感謝「好鄰居」相挺，提供很棒的環教課程，也讓學生有寫作班可上。

「環教課程與敦親睦鄰是焚化廠很重要的任務」，白添富指出，很多人視焚化廠為嫌惡設施，但在廠方多年努力下，周圍鄰居逐漸了解焚化廠的使命，甚至產生共榮感，「寫作班功不可沒」。白添富即將退休，但他允諾，未來不但會開寫作班，還要入校教文土鄉史，讓學生更了解在地文化、歷史變遷。

聯合報寫作教室老師在瑞平國小授課情形。圖／瑞平國小提供
聯合報寫作教室老師在瑞平國小授課情形。圖／瑞平國小提供
八里國小開設寫作班，學生不只作文、口語表達也跟著進步。圖／八里國小提供
八里國小開設寫作班，學生不只作文、口語表達也跟著進步。圖／八里國小提供

八里 登山步道

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