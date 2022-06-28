快訊

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

一個人的畢業典禮 六龜新威國小唯一畢業生收滿滿祝福

中央社／ 高雄28日電

高雄市六龜區新威國小今年舉行只有1名畢業生的畢業典禮，畢業生張庭榛囊括了市長獎、區長獎等多項獎，在眾人祝福下畢業。張庭榛開心地說，深深感受到滿滿的愛與祝福。

新威國小校長林淑芳接受中央社記者訪問表示，新威國小1至6年級共36名學生，張庭榛畢業後，剩下35名學生。另幼兒園有12名學生，全校教職員工約20人。

林淑芳說，因為新威國小距離周邊人口較多的美濃、旗山區不遠，距離高雄市區也不太遠，許多青壯人口因為就業外移，國小學生也因此跟著減少，目前每年級新生平均約6人。

張庭榛在1年級時，班上共有3人，但2、3年級剩下2人，4年級時就僅剩她1人。日前校方為她舉行畢業典禮，張庭榛的媽媽、姊姊等家人也都是校友，與全校教職員一起出席在6年級教室舉辦的畢業典禮。

其他年級的學生也透過線上直播，一起祝賀張庭榛畢業；新威派出所所長林道明也到場致意，並親自頒發獎學金，讓師生感到意外又溫馨。

因為畢業生只有1人，張庭榛囊括了市長獎、區長獎等多項獎，還從媽媽手中接下獎狀。張庭榛說，深深感受到擁有滿滿的愛與祝福，覺得很幸福，也拿到許多獎項及多個民間單位頒贈的獎學金，是最快樂的畢業典禮。

學校師生也寫下卡片給張庭榛，並製作畢業海報祝福她。張庭榛在離校前也與校樹合影。張庭榛畢業後，將與姊姊一起就讀龍肚國中。

此外，阿蓮國小日前也為無法出席全校畢業典禮的6年2班師生，舉辦一場畢業頒獎活動，彌補遺憾。

校長蘇聰榮接受中央社記者訪問表示，6年2班23名學生，因在畢典前有數人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），導師也因家人確診而居隔，全班師生因此錯過畢典。

校方日前為23名學生補辦畢業頒獎活動，也讓23名學生留下珍貴合照，並親自接下校長與老師頒發的獎狀。蘇聰榮說，希望不要讓學生畢業有遺憾，也祝福學生們畢業快樂，勇敢追逐人生夢想。

畢業典禮

延伸閱讀

強化軟實力！勞部大專就業學程 助83%畢業生接軌就業

難為黃偉哲了…明明是頒獎 卻被畢業生「公主抱」

最溫馨的草地野餐畢典 幼童盛裝如小公主王子

蘭嶼國小「一人畢業生」創全島首例 笑稱：第一名畢業

相關新聞

中央添購8萬2000台平板 新北40萬學生都可以用

教育局今日在中和錦和高中辦理「新北市智慧學習典範學校授證、ViewSonic合作儀式暨Google學習手冊發表活動」，針...

遠傳用心挺學習 獨家推出「金好學」學習平板方案

隨著遠距學習、線上課程需求日漸升高，越來越多家長和學生渴望擁有一台滿足線上學習功能的平板設備; 想要尺吋更大、想要能支援作筆記…等等。遠傳用心挺學習，即日起推出遠傳「金好學」學習平板方案！...

「這次換我說」學生自發辦新課綱高中生論壇 即起報名

108課綱首屆高中生的高中生涯即將結束，準備進入大學階段。台灣青年民主協會與撰寫108課綱觀察報告的高中生團隊，將於今年8月11日...

中山工商女排隊 勇奪2022ISF世界中學生排球錦標賽亞軍

高雄市中山工商女子排球隊代表台灣赴巴西，參加「2022年ISF世界中學生排球錦標賽」，以連4場勝績擠進冠亞軍賽，最終以1...

體育也能出頭天 南投總統教育獎田奕聖朝亞運打拚

南投縣長林明溱今天接見總統教育獎得主，旭光高中高中部田奕聖、國中部張佑銘及紅葉國小洪琳惠，田奕聖曾拿下前年全中運空手道金...

體育好手程耀寬獲總統教育獎！ 來自台中清水五口之家

榮獲111年度總統教育獎殊榮的體育好手程耀寬，來自台中清水的五口之家，他獲獎後表示，感謝台灣世界展望會在他們最需要的時候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。