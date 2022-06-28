遠傳用心挺學習 獨家推出「金好學」學習平板方案

三星Galaxy Tab S6 Lite全新升級 贈$8,580學習豪禮

S Pen +鍵盤皮套 獨家再送線上課程 學霸上身學習更加分

隨著遠距學習、線上課程需求日漸升高，越來越多家長和學生渴望擁有一台滿足線上學習功能的平板設備；想要尺吋更大、想要能支援作筆記…等等。遠傳用心挺學習，即日起推出遠傳「金好學」學習平板方案！搭配全新升級的三星10.4吋大平板Samsung Tab S6 Lite (Wi-Fi版)，輕鬆擁有遠距學習四寶！包括行動上網吃到飽、S Pen、化身小筆電的鍵盤皮套、以及遠傳與力宇教育跨界合作獨家贈送的Ai學霸數位學習3個月體驗帳號，讓你犀利學習、學霸上身，學習更加分！10.4吋大平板Samsung Tab S6 Lite加上多項學習豪禮，總價值19,480元，可依據需求不同而搭配適合的平板方案，輕鬆入手月租費299元起，另也可搭配月租費999元，整套學習平板就可以0元帶走！

遠傳「金好學」學習平板 化身安卓小筆電 贈鍵盤皮套+線上課程 總價值$8,580學習豪禮

遠傳「金好學」學習平板，首波主打Samsung Galaxy Tab S6 Lite 附S Pen (WiFi版)，７月底前限量加送價值2,090元的鍵盤皮套，Galaxy Tab S6 Lite效能卓越，配備超窄邊框10.4吋大螢幕以及 S Pen低延遲筆觸、模擬真實舒適的手寫體驗，課堂筆記都能輕鬆紀錄，外加支援即時手寫辨識，能立即轉換成文字，操作更靈活。還支援局部換色、縮放、移動，需要編排或註記一筆搞定，再裝上鍵盤皮套，立刻變身安卓小筆電！而且觀看教學影音時，還可開啟Samsung Notes「語音同步筆記」功能，可邊錄音邊抄寫筆記、隨時再複習筆記，講課再快筆記都跟得上，亦能將多個PDF匯入筆記中瀏覽或註記，還能跨裝置同步，學習效率超神速。當需要同時瀏覽網頁時，亦可透用多重視窗功能輕鬆展開多工作業效率更高。

Ai學霸【獨創LEAD學霸養成4步驟】。圖／力宇教育提供

另外，遠傳「金好學」學習平板Samsung Galaxy Tab S6 Lite 附S Pen (WiFi版)，７月底前獨家加碼送市價6,490元的Ai學霸數位學習線上課程3個月體驗帳號，內含橫跨國小到高中七大科目題庫，針對國小到高中不同年齡層學生，都有適合課程可供挑選，共有7大科目提供試用，包含國小資優數學、高頻常考單字、全民英檢等，課程還有名師親錄HD高畫質教學影片和親自整理撰寫精美講義，濃縮重點精華，可以反覆觀看加深記憶；Ai學霸小中高數位學習平台還有全台最大雲端題庫，提供隨時練習，學習效果更加倍，如有不懂之處，還能夠透過系統即時發問，宛如內建24小時待命補教名師，是學子暑期自修、提升實力最佳利器，輕鬆培養學霸級學習力！

【遠傳×Ai學霸】3個月數位學習體驗課程，市價6,490元。圖／力宇教育提供

遠傳「金好學」學習平板 適合各種學習上網需求 行動門號、光纖上網、預付卡優惠自由選

遠傳「金好學」學習平板，讓不同需求的你都能自由選！對行動上網有重度需求的學生，可搭配月付699元4G資費 (36個月)，學習平板專案價只要2,490元; 需要上網和通話的學生，建議選月付999元5G資費(36個月)，平板0元帶回家。想要低入手月租費，只需輕量上網，可以選擇月付299元 (36個月)，專案價只要6,490元！

為讓消費者居家學習更順暢，遠傳也同步推出居家上網超值【一費雙網手機包】方案，在外用5G行動網路，在家用光纖高速上網，雙網同辦享更多優惠! 只要月付999元起，合約期間內就能同享高速5G網路和家用光纖飆網，不僅帳單整合，繳費只需一張帳單更便利，且費用較個別申辦省一半，月付999元(36個月)，學習平板專案價只要3,990元，讓消費者三種願望一次滿足。針對暑期短期上網需求的消費者，推薦選購899元_易付卡學生防疫上網方案，每天花費不到15元，就能輕鬆享有60天4G不降速上網吃到飽另外贈送50元通話費；另外再加購學習平板，助攻學習。遠傳挺學習，多種方案讓你隨時隨地學習都能無往不利。

附表1：Samsung Tab S6 Lite遠傳平板方案資費表

附表2：一費雙網手機包方案資費表

附表3：遠傳預付卡方案資費表