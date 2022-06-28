遠傳用心挺學習 獨家推出「金好學」學習平板方案
三星Galaxy Tab S6 Lite全新升級 贈$8,580學習豪禮
S Pen +鍵盤皮套 獨家再送線上課程 學霸上身學習更加分
隨著遠距學習、線上課程需求日漸升高，越來越多家長和學生渴望擁有一台滿足線上學習功能的平板設備；想要尺吋更大、想要能支援作筆記…等等。遠傳用心挺學習，即日起推出遠傳「金好學」學習平板方案！搭配全新升級的三星10.4吋大平板Samsung Tab S6 Lite (Wi-Fi版)，輕鬆擁有遠距學習四寶！包括行動上網吃到飽、S Pen、化身小筆電的鍵盤皮套、以及遠傳與力宇教育跨界合作獨家贈送的Ai學霸數位學習3個月體驗帳號，讓你犀利學習、學霸上身，學習更加分！10.4吋大平板Samsung Tab S6 Lite加上多項學習豪禮，總價值19,480元，可依據需求不同而搭配適合的平板方案，輕鬆入手月租費299元起，另也可搭配月租費999元，整套學習平板就可以0元帶走！
遠傳「金好學」學習平板 化身安卓小筆電 贈鍵盤皮套+線上課程 總價值$8,580學習豪禮
遠傳「金好學」學習平板，首波主打Samsung Galaxy Tab S6 Lite 附S Pen (WiFi版)，７月底前限量加送價值2,090元的鍵盤皮套，Galaxy Tab S6 Lite效能卓越，配備超窄邊框10.4吋大螢幕以及 S Pen低延遲筆觸、模擬真實舒適的手寫體驗，課堂筆記都能輕鬆紀錄，外加支援即時手寫辨識，能立即轉換成文字，操作更靈活。還支援局部換色、縮放、移動，需要編排或註記一筆搞定，再裝上鍵盤皮套，立刻變身安卓小筆電！而且觀看教學影音時，還可開啟Samsung Notes「語音同步筆記」功能，可邊錄音邊抄寫筆記、隨時再複習筆記，講課再快筆記都跟得上，亦能將多個PDF匯入筆記中瀏覽或註記，還能跨裝置同步，學習效率超神速。當需要同時瀏覽網頁時，亦可透用多重視窗功能輕鬆展開多工作業效率更高。
另外，遠傳「金好學」學習平板Samsung Galaxy Tab S6 Lite 附S Pen (WiFi版)，７月底前獨家加碼送市價6,490元的Ai學霸數位學習線上課程3個月體驗帳號，內含橫跨國小到高中七大科目題庫，針對國小到高中不同年齡層學生，都有適合課程可供挑選，共有7大科目提供試用，包含國小資優數學、高頻常考單字、全民英檢等，課程還有名師親錄HD高畫質教學影片和親自整理撰寫精美講義，濃縮重點精華，可以反覆觀看加深記憶；Ai學霸小中高數位學習平台還有全台最大雲端題庫，提供隨時練習，學習效果更加倍，如有不懂之處，還能夠透過系統即時發問，宛如內建24小時待命補教名師，是學子暑期自修、提升實力最佳利器，輕鬆培養學霸級學習力！
遠傳「金好學」學習平板 適合各種學習上網需求 行動門號、光纖上網、預付卡優惠自由選
遠傳「金好學」學習平板，讓不同需求的你都能自由選！對行動上網有重度需求的學生，可搭配月付699元4G資費 (36個月)，學習平板專案價只要2,490元; 需要上網和通話的學生，建議選月付999元5G資費(36個月)，平板0元帶回家。想要低入手月租費，只需輕量上網，可以選擇月付299元 (36個月)，專案價只要6,490元！
為讓消費者居家學習更順暢，遠傳也同步推出居家上網超值【一費雙網手機包】方案，在外用5G行動網路，在家用光纖高速上網，雙網同辦享更多優惠! 只要月付999元起，合約期間內就能同享高速5G網路和家用光纖飆網，不僅帳單整合，繳費只需一張帳單更便利，且費用較個別申辦省一半，月付999元(36個月)，學習平板專案價只要3,990元，讓消費者三種願望一次滿足。針對暑期短期上網需求的消費者，推薦選購899元_易付卡學生防疫上網方案，每天花費不到15元，就能輕鬆享有60天4G不降速上網吃到飽另外贈送50元通話費；另外再加購學習平板，助攻學習。遠傳挺學習，多種方案讓你隨時隨地學習都能無往不利。
【貼心小叮嚀】
1. 「專案價最低$0起」係指申辦遠傳平板5G 999方案並簽約36個月需預繳，搭配Samsung Tab S6 Lite WiFi版專案價$0。
2. 「送鍵盤皮套」係指2022/7/31 前Samsung Tab S6 Lite WiFi版隨貨贈送鍵盤皮套(建議售價$2,090)，數量有限送完為止。
3. 「獨家送Ai學霸數位學習3個月體驗帳號 」係指2022/7/31前申辦遠傳電信699(含)以上資費平板方案搭配Samsung Tab S6 Lite WiFi版並簽約24/30/36/48個月者，享Ai學霸指定7堂課程免費體驗3個月，用戶可至活動網頁 https://www.ai-dux.com/auth/login 以帳號:「平板S/N 號碼」、密碼:「0000」登入兌換，享登入日起3個月免費體驗，期滿帳號自動失效，兌換期限至2022/8/31為止，未於有效期限內完成兌換，則視同用戶放棄使用贈品之權利，用戶不得要求折換現金或其他商品；獨家係指電信業者獨家。
4. 預付卡方案: 【學生易付防疫上網包】適用門號新申辦，本方案憑學生證申辦，門號啟用後內含60日天天上網吃到飽、贈送50元國內通信費(限30天)，限新申辦客戶享有此優惠。 【易付防疫上網包】適用門號新申辦，本方案門號啟用後內含63日天天上網吃到飽、贈送100元通信費(限90天)及網內$2000元通話金(限30天)，限新申辦客戶享有此優惠。活動詳情: https://fetnet.tw/9AOX80
5. 【一費雙網手機包】限於遠傳直營/加盟門市新申辦/攜碼/續約申辦，係指同時申辦遠傳5G 999/1399/1599型綁約36個月，及家用寬頻上網120Mbps/300Mbps/500Mbps/600Mbps服務，並綁約24個月指定專案；同時申辦5G1599型綁約36個月及家用寬頻上網1Gbps服務，並綁約24個月專案，限定攜碼或年資10年以上之續約老客戶申辦，活動資格以遠傳系統為準，預繳金額以實際申辦方案為準。本專案限三個月內未申辦過合作廠商(中嘉/TBC台灣寬頻)之家用寬頻服務用戶，申辦門號及光纖寬頻申辦人須為同一人，寬頻上網可供裝區域請洽詢門市。本專案申辦之寬頻速率600M/1G限定中嘉寬頻服務區域，寬頻速率500M限定TBC台灣寬頻服務區域。
6. 「一張帳單 月租省一半」係指申辦一費雙網方案，5G行動999加寬頻120M方案，每月總月租原價$1,998，優惠價$999，月租最高省一半，此方案繳費帳單為一份，5G行動與寬頻服務不需分開繳納。
7. 行動通信品質會隨地形、氣候、使用人數及地點等因素而受影響。
8. 詳細費率及活動內容詳洽遠傳門市或上www.fetnet.net 或致電0800-058-885，遠傳保留活動修改、終止權利
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