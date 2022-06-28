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體育也能出頭天 南投總統教育獎田奕聖朝亞運打拚

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱(右二)頒發獎金給總統教育獎得主田奕聖(左二)。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱(右二)頒發獎金給總統教育獎得主田奕聖(左二)。圖／南投縣政府提供

南投縣長林明溱今天接見總統教育獎得主，旭光高中高中部田奕聖、國中部張佑銘及紅葉國小洪琳惠，田奕聖曾拿下前年全中運空手道金牌，並已錄取國立台灣體育大學，將朝著亞運等國際賽努力，為台灣爭光。

林明溱說，田奕聖、張佑銘和洪琳惠同學雖然家境困難，但一直堅持目標努力不懈，縣府提報資料參加總統教育獎獲得肯定，真是難得的榮耀；他希望學校多鼓勵學生，朝適性學習發展，也感謝校長與教練辛苦指導，讓孩子能發揮潛能，爭取最高榮耀。

旭光高中校長何光明、空手道隊教練黃泰吉、紅葉國小校長張志維、教練鄭喬文、黃世憲導師等人，也到場見證學生的榮譽。

田奕聖就讀旭光高中高三生，是花蓮縣阿美族人，從小由埔里嬸婆照顧長大，國二時加入旭光空手道隊，當選國手後，曾獲亞洲青少年空手道錦標賽團體型銅牌獎，及109年全中運空手道金牌。他感謝家人和教練師長的陪伴和鼓勵，將朝著亞運等國際型比賽而努力。

就讀旭光高中國中部的張佑銘來自埔里，與阿嬤相依為命，曾獲全中運空手道國男組第四量級金牌，國手選拔賽以第一名當選國手，將繼續鍛鍊自己，提升更多技巧，為關心自己的阿嬤和師長爭取更多榮譽。

仁愛鄉紅香部落的洪琳惠小一就加入紅葉國小柔道隊，她說練柔道很累很辛苦，但還是忍耐著繼續練習，6年級的她選擇草屯國中體育班就讀，未來在柔道比賽能更精進。她的爸媽和3個妹妹今日也都一起陪她出席。

南投縣長林明溱頒發獎金給總統教育獎得主洪琳惠（左起）田奕聖、張佑銘。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱頒發獎金給總統教育獎得主洪琳惠（左起）田奕聖、張佑銘。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱頒發獎金給總統教育獎得主洪琳惠(左五)，父母和家人也到場見證榮耀。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱頒發獎金給總統教育獎得主洪琳惠(左五)，父母和家人也到場見證榮耀。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱頒發獎金給總統教育獎得主張佑銘(左)。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱頒發獎金給總統教育獎得主張佑銘(左)。圖／南投縣政府提供

金牌 柔道 阿嬤

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