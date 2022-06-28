體育好手程耀寬獲總統教育獎！ 來自台中清水五口之家

榮獲111年度總統教育獎殊榮的體育好手程耀寬，來自台中清水的五口之家，他獲獎後表示，感謝台灣世界展望會在他們最需要的時候伸出援手，減輕母親經濟重擔，讓他可以安心念書，也朝田徑這個專長努力前進。

為幫助經濟弱勢家庭學生能順利就學，台灣世界展望會在每學期開學前透過助學金、營養扶助金等發放，讓學生們可以安心求學，並透過各類型的教育促進方案，如課後輔導、才藝學習、生涯發展與培力等等，協助學子獲得多面向的教育資源，更幫助孩子在成長過程中，有機會發展才能與天賦，擁有轉變的力量與未來。

榮獲111年度總統教育獎殊榮的體育好手程耀寬，來自台中清水的五口之家，因父親罹患癌症無法工作，家中經濟只靠母親獨自在腳踏車工廠工作，微薄的收入在面對教育費及生活費用格外拮据，家中的經濟入不敷出；他從民國103年開始成為台灣世界展望會所幫助的學生，透過每學期提供的助學金、生活扶助金等經濟方面補助，讓他能負擔就學相關費用並能持續穩定的就學。

除在經濟上的補助，台灣世界展望會也透過提供實物發放如清潔用品、民生用品、白米以及學用品等物資，以減輕程耀寬一家人的生活開銷。同時也邀請他母親投入台灣世界展望會家庭培力計畫中的藺編專案，學習新的一技之長，增加家中經濟收入。

就讀清水國中體育班二年級的程耀寬個性成熟獨立，對於體育專項練習非常投入且自律，他也積極參與全國各大田徑相關比賽，成績表現優異並破多項大會紀錄，經校方推薦後，榮獲111年度總統教育獎；他說很感謝台灣世界展望會在家裡最需要的時候伸出援手，減輕了母親的經濟重擔，讓他可以安心念書，也朝田徑這個專長努力前進。

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯表示，完成教育上學路，是這些弱勢家庭學生幫助自己與家庭脫貧的第一步，為幫助在貧困中奮力向上、不放棄的孩子們順利就學，台灣世界展望會透過「助學行動」，每年延續近4萬5000名貧童的上學路，針對貧困家庭的孩子發放助學金，讓清寒學子無須憂慮家庭經濟，可以安心念書。