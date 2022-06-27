扶輪社助萬里國中圓夢 STEAM智慧教室啟用

國際扶輪3490地區大漢溪扶輪社集結11個友社一起來為萬里國中圓夢，活化兩間教室成為STEAM智慧教室暨寰宇教室，萬里國中的擂鼓隊學生特別準備精彩的表演，全面提升萬里國中教與學的效能。

國際扶輪3490地區大漢溪扶輪社長賴再興說，結合國際扶輪3490地區11個扶輪社團，共募得合計180萬經費，促成萬里國中教室空間改造，添購建置嶄新的智慧學習與教學設備系統，規格配備與臺灣大學未來教室同樣等級，將有效提升學生學習興趣與動力，進而促成自主學習。

新北市教育局副局長劉明超指出，感謝國際扶輪3490地區大漢溪扶輪社等11個扶輪社一起來關注偏鄉的教育資源，為萬里國中建置了智慧教室，尤其疫情期間更可幫助學生有效進行居家線上學習，讓停課步同學，另一方面也有助於老師進行個人教學檔案系統的建置，協助學生課後複習，且便利教師運用智慧教學系統進行科技錄課、觀課及議課，學生課後可以點選課堂影片重新加以複習。

萬里國中家長會長王傑倫表示，這樣智慧化、接軌國際的教室，是萬里國中每一位家長的希望，更是孩子們的夢想，透過這次捐贈，硬體設備比照臺灣大學未來教室規格，建置2台觸控螢幕與1台投影機，加上兩台高清視訊攝影機，攝影機設置方位前後互補，讓教室內的每個精彩畫面不漏接，為此也相當感謝扶輪社替萬里國中挹注教育資源，讓孩子有更好的學習環境，提升學生的學習效能。