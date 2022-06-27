南台科大視傳系「築徑山行」獲金點新秀獎最佳設計獎

南台科大視覺傳達設計系學生畢業作品「築徑山行」，上周參加「金點新秀設計獎」自57校117系、4821件報名參賽作品中脫穎而出，獲得社會設計類年度最佳設計獎，校方今天表揚獲獎師生。

得獎作品「築徑山行」指導老師賴孟玲表示，學生余采芬、邱靖雯、王埝琦、陳又菱進入台南市左鎮區，體驗後坑古道的文化價值、當地遷移過往的歷史軌跡，豐富的自然環境是現成的生態教室，與在地鄉親合力舉辦多場「手作步道」志工體驗營，不僅推廣社區深度旅遊，更藉由設計將古道施作過程轉譯成冊，編輯全紀錄刊物，引領讀者歷經古道施作時的辛勤與甘甜，以有趣易讀的圖文插畫繪製志工手冊，擴大民眾的關注與認同，吸引更多新血加入步道志工的行列。

師生還舉辦多場活動、收錄古道環境音與各式施作聲，透過插畫設計結合電子感光錄音裝置，設計出蟲鳥鳴篇、拉竹子篇、鋸木頭篇、敲石頭篇、竹林聲篇、炊煮食篇，共六種聲音明信片，無法到場親身體驗古道的一切，也能從聲音卡片感受古道存在的價值，「與自然生態共生、傳承後坑古道之於在地的文化記憶」。

校方表示，評審肯定「築徑山行」是以設計改善左鎮當地問題的「實踐型作品」，真實社會參與及行動、在真實場域幫助受益對象，過程中帶入社會思考，提出具社會影響力的解決方案，是完成度高又能實際發揮社會影響力的作品。