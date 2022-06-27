快訊

獨／高雄三線警官酒駕獲緩起訴 搶6月底退休多領2%

免疫力太強也傷身？營養師教這樣吃，維持「剛剛好就好」

打過牛痘或水痘疫苗能防猴痘嗎？ 醫師的答案快參考起來

南台科大視傳系「築徑山行」獲金點新秀獎最佳設計獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大視傳系學生作品「築徑山行」，獲金點新秀獎最佳設計獎。記者周宗禎／翻攝
南台科大視傳系學生作品「築徑山行」，獲金點新秀獎最佳設計獎。記者周宗禎／翻攝

台科大視覺傳達設計系學生畢業作品「築徑山行」，上周參加「金點新秀設計獎」自57校117系、4821件報名參賽作品中脫穎而出，獲得社會設計類年度最佳設計獎，校方今天表揚獲獎師生。

得獎作品「築徑山行」指導老師賴孟玲表示，學生余采芬、邱靖雯、王埝琦、陳又菱進入台南市左鎮區，體驗後坑古道的文化價值、當地遷移過往的歷史軌跡，豐富的自然環境是現成的生態教室，與在地鄉親合力舉辦多場「手作步道」志工體驗營，不僅推廣社區深度旅遊，更藉由設計將古道施作過程轉譯成冊，編輯全紀錄刊物，引領讀者歷經古道施作時的辛勤與甘甜，以有趣易讀的圖文插畫繪製志工手冊，擴大民眾的關注與認同，吸引更多新血加入步道志工的行列。

師生還舉辦多場活動、收錄古道環境音與各式施作聲，透過插畫設計結合電子感光錄音裝置，設計出蟲鳥鳴篇、拉竹子篇、鋸木頭篇、敲石頭篇、竹林聲篇、炊煮食篇，共六種聲音明信片，無法到場親身體驗古道的一切，也能從聲音卡片感受古道存在的價值，「與自然生態共生、傳承後坑古道之於在地的文化記憶」。

校方表示，評審肯定「築徑山行」是以設計改善左鎮當地問題的「實踐型作品」，真實社會參與及行動、在真實場域幫助受益對象，過程中帶入社會思考，提出具社會影響力的解決方案，是完成度高又能實際發揮社會影響力的作品。

校長盧燈茂表示，獲獎不僅顯示教學成果，也是南台科大在大學社會責任、高教深耕執行成效的具體表現，將透過相關計畫持續推動在地知識深化學習，讓學生以專業技術在設計舞台發光發熱，也為改善社會盡心力。

南台科大視傳系學生作品「築徑山行」，獲金點新秀獎最佳設計獎。記者周宗禎／翻攝
南台科大視傳系學生作品「築徑山行」，獲金點新秀獎最佳設計獎。記者周宗禎／翻攝
南台科大視傳系學生作品「築徑山行」，獲金點新秀獎最佳設計獎。記者周宗禎／翻攝
南台科大視傳系學生作品「築徑山行」，獲金點新秀獎最佳設計獎。記者周宗禎／翻攝

台科大 台南

延伸閱讀

台南大廟興學志工踏溯台江古道 打造文化學習步道

探訪竹縣12條動物步道秘境 森遊竹縣皮皮獅同樂會開跑

稜線上的極佳展望！新竹犁頭山端詳高鐵進出站、在吧哩國山飽覽整個竹北

台南辦大型就業博覽會 8千多職缺逾六成月薪超過3萬

相關新聞

校園新鮮事／陳瑀妮獨門祕訣教物理 竹北高中變競賽常勝軍

竹縣竹北高中數理專長班導師陳瑀妮，清大電機系、台大電子研究所畢業後，沒到科學園區當新貴，堅持踏上教育樹人道路；她以腦力激...

南台科大視傳系「築徑山行」獲金點新秀獎最佳設計獎

南台科大視覺傳達設計系學生畢業作品「築徑山行」，上周參加「金點新秀設計獎」自57校117系、4821件報名參賽作品中脫穎...

難為黃偉哲了…明明是頒獎 卻被畢業生「公主抱」

畢業季節，能從縣市長手裡接下畢業證書，是許多學子心願。台南市第4場市長獎頒獎典禮今天下午舉行，典禮上，學生絞盡腦汁，要用...

又見霸凌 新北某國中生廁所遭圍毆緊抱頭 校方：已和解

新北某國中日前流出霸凌影片，一名男學生遭5、6名同學在廁所拳打腳踢，受害者只能用手抱緊頭部模樣，引發熱議。校長證實是今年...

市長中彈了！ 台南市長獎頒獎典禮學生要求這麼做

台南市教育局今天上午在慈濟高中舉辦第3場市長獎頒獎典禮，除了學生擺出各種姿勢讓市長黃偉哲配合動作外，有名學生今天生日，市...

越南僑生葉勇江射擊好手 建教班躋生台大資工系

高雄市中山工商電子科越南僑生建教專班學生葉勇江文武雙全，曾入選越南職業射擊選手奪金，在校成績三年全班第一，去年放棄考取的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。