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高中生賴怡潔小時受藝文展啟發 練書法讓她學習更專注

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏北高中一年級賴怡潔（右）從小學習書法，書法養成學習態度，專注、不受影響。屏北高中校長林宏澤（左）肯定學生們多元表現。記者劉星君／攝影
國立屏北高中一年級賴怡潔（右）從小學習書法，書法養成學習態度，專注、不受影響。屏北高中校長林宏澤（左）肯定學生們多元表現。記者劉星君／攝影

國立屏北高中一年級賴怡潔小學三年級時在屏東看藝文展受到啟發，主動跟父母親說要學書法，至今未間斷，她說，學書法，讓心靜下來，學習更專注。她去年參加，韓國舉辦第一屆世界兒童青少年花郎書畫慶典國際交流展，獲高中組入選肯定。

賴怡潔學習書法約8年至今未中斷，賴怡潔說，雖然上高中，每周一天會到才藝班練書法1.5小時，寫書法也讓她靜下心來完成事情，寫字要完整，一筆一筆練習，養成凡事要細心面對。

「看到自己的寫的字一天比一天進步，很有成就感」，賴怡潔說，學書法曾遇撞牆期，字總是寫不好，克服調整心態，將字調整到最完整、最好狀態，「克服過了就是自己的」，她曾經為寫好「龍」字，因為筆畫多，足足調整一個月將字練好。

書法養成學習態度，賴怡潔說，遇到困難時不輕言放棄，努力完成，不半途而廢，寫書法時，手機關靜音，讓自己靜下心來，心無旁騖練書法。

怡潔念自然組，未來想要念資訊相關科系。也參加110學年度全國學生美術比賽屏東縣初賽，書法拿下縣內第三名。

世界兒童青少年花郎書畫慶典國際交流展，是由韓國天真書畫協會，社團法人韓娜來文化財團主辦。

國立屏北高中一年級賴怡潔（右）從小學習書法，書法養成學習態度，專注、不受影響。屏北高中校長林宏澤（左）肯定學生們多元表現。記者劉星君／攝影
國立屏北高中一年級賴怡潔（右）從小學習書法，書法養成學習態度，專注、不受影響。屏北高中校長林宏澤（左）肯定學生們多元表現。記者劉星君／攝影

屏東縣

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