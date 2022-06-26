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南二中與布萊斯學院締結姊妹校 無縫接軌申請海外大學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中與加拿大布萊斯學院締結姊妹校，並推出雙聯學制。圖／台南二中提供
台南二中與加拿大布萊斯學院締結姊妹校，並推出雙聯學制。圖／台南二中提供

台南二中迎接新學年度，不僅將招收第一屆雙語實驗班，引進美籍外師入校授課外，也與加拿大布萊斯學院簽署合作備忘錄，成為姊妹校並推出雙聯學制。校長林彥旭今天表示，未來高中3年無須出國即可修習課程取得加拿大高中文憑，無縫接軌申請海外大學。

校長林晏旭說，該校是在24日與布萊斯學院代表線上教育總監陳祖豐簽署MOU，加拿大布萊斯學院為南二中第一所簽訂的英語系國家姊妹校，也是獲美國《赫芬頓郵報》評比為加拿大排名第一的私立學校，未來將為學生提供更元的選擇與機會。

他表示，後續兩校學生可展開雙向課程交流與分享，簽署雙聯學制之後，南二中學生僅需修習6門加拿大教師線上同步課程，即可使用在校成績單直接申請多所英美澳名校，打開通往世界的大門。

台南二中多年深耕國際教育，疫情前除了每年與日本的姊妹校交流外，也辦理多場海外教育旅行，例如至韓國進行文化交流與前往新加坡參與高中生國際科展。疫情期間更積極將各類國際交流轉為線上辦理，能不用出國就與同年紀的外國學生互動，廣受學生喜愛。

另南二中符應108課綱精神，開設了多門融入國際教育的多元選修課程，每學期固定邀請外國人入班分享。在不能出國的疫情期間，老師們積極將世界帶入校園中，使學生成為具有公民意識、國家責任與國際視野的社會菁英。

加拿大 疫情

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