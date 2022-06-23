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國小兒造句「爸爸過世」母傻眼 背後原因讓她秒收回眼淚

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名媽媽分享兒子的國語作業簿，但兩題造句卻不斷的出現「爸爸過世」、「爸爸不在了」，原以為背後藏著洋蔥，結果詢問後的原因卻馬上讓媽媽快流下的眼淚秒收回去。 圖／ingimage
近日有一名媽媽分享兒子的國語作業簿，但兩題造句卻不斷的出現「爸爸過世」、「爸爸不在了」，原以為背後藏著洋蔥，結果詢問後的原因卻馬上讓媽媽快流下的眼淚秒收回去。 圖／ingimage

孩子想法總是天馬行空，童言童語常讓家長看了哭笑不得。近日有一名媽媽分享兒子的國語作業簿，但兩題造句卻不斷的出現「爸爸過世」、「爸爸不在了」，原以為背後藏著洋蔥，結果詢問後的原因卻馬上讓媽媽快流下的眼淚秒收回去。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」貼出兒子的國語作業簿，上面有兩個造句題目，分別是「佇立」和「雖然...卻...」，兒子卻天馬行空地寫下「爸爸過世了，媽媽常佇立在爸爸的房間裡」及「雖然爸爸不在了，媽媽卻還是很愛爸爸」作為回答。

圖／爆怨公社
圖／爆怨公社

媽媽看完哭笑不得，表示「孩子...你爸還在，他每晚都睡在你老木旁邊…」，原本以為背後可能有什麼不為人知的原因，媽媽好奇的問孩子「你會不會哪天換成寫媽媽死掉？」，孩子則說「不會！因為妳會看我作業簿…」，讓她原本想留下的眼淚瞬間收回。

媽媽也奉勸在社團裡的各位爸爸們，孩子的作業本要偶爾關切一下，不然都不知道老師可能會看到什麼，「也請老師別誤會」，媽媽後來也補充表示，寫出這樣的造句，唯一解釋就是「從小就跟著阿嬤看太多連續劇了…」。

貼文至今已有1.2萬人按讚，網友紛紛留言，「老爸在後面很火」、「親爹被迫去世」、「很連貫的第2跟第3題」、「好哀傷的造句」、「還好不是寫隔壁叔叔」、「爸爸看到應該會想哭」、「還好不是寫『爸爸過世了，卻常常佇立在媽媽床邊』」。

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