聖文森加勒比海風情到台南 德光用戒尺分享東方學習

聖文森駐台大使柏安卓昨到台南市天主教學校德光中學與師生座談、交流，並分享有關加勒比海的風情，包含文化、食物、傳統節日、特殊地貌，一張張圖片及解說，學生熱烈回應並互動。

柏安卓由德光中學秘書劉紹彬及該校國際崇她社社長王翊蓁與副社長林蓁陪同到校，德光中學董事長、天主教台南區主教林吉男率師生迎接。在進入圖書館前，柏安卓被籤詩所吸引，校長楊惠娜隨即說明，並上演抽籤詩解疑惑的橋段。

這次活動，校方預備了一對戒尺，上面分別篆刻著論語以及弟子規，希望分享屬於東方的學習；學生會長何奇恩代表學生贈送學生會製作的運動毛巾，模擬聯合國社長陳瑩真則介紹學校與德光模擬聯合國社團，雙語實驗班的同學分享如何在疫情下，演出「羅密歐與茱麗葉」音樂劇。

柏安卓曾擔任過高中校長，對教育很有想法，因此很喜歡走進學校，接近學生，昨天交流時，介紹屬於聖文森的風情、異國的文化、食物、傳統節日、特殊的地貌，一張張色彩鮮艷的簡報透露著專屬加勒比海的堅定友誼。