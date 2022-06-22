國中國文／為古典詩詞增添美感的修辭法—對偶
「對偶」可說是帶有濃濃中國風的修辭法，從古至今，在詩歌、散文等文學作品中都可以看見它的身影。如詩聖杜甫讚頌諸葛亮的詩：「功蓋三分國，名成八陣圖。江流石不轉，遺恨失吞吳。」其中前兩句「功蓋三分國，名成八陣圖」就是對得很整齊的對偶句。又如晏殊〈浣溪沙〉：「一曲新詞酒一杯，去年天氣舊亭臺。夕陽西下幾時回？無可奈何花落去，似曾相識燕歸來。小園香徑獨徘徊。」其中「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」二句相信大家都不陌生，這兩句膾炙人口的名句不但對偶工整，又飽含哲理。故對偶使用得好，能讓詩句或文章看起來句式整齊，讀起來音韻和諧。
「對偶」依形式而言，可以分為「句中對」、「單句對」、「隔句對」、「鼎足對」等，現在，就讓我們跟著林伶老師一起來學習吧！
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